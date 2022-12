Rónay Tamás;

Görögország;Európai Parlament;kenőpénz;Pánhellén Szocialista Mozgalom;Katargate;Eva Kaili;

2022-12-15 14:10:00

Kitört a rózsák athéni háborúja, Görögországban már félnek, hogy több politikust is maga alá temet a Katargate

A lehető legrosszabbkor jött a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) számára az Európai Parlamentben kitört botrány, amelynek főszereplője, Eva Kaili a párt tagja volt.

A Katargate óriási csapás a pártra, hiszen jövőre, várhatóan az év második negyedévében parlamenti választásokat rendeznek Görögországban, s az utóbbi egy-két években a politikai erő végre ismét komolyabb életjeleket mutatott. Így azonban rásüthetik a szocialistákra a korrupció bélyegét, s félő, hogy ennek nyomán a PASZOK ismét elindul lefelé a lejtőn.

Pedig a politikai erő óriási lehetőséget lát a választásokban. A 2008-ban kitört pénzügyi válságig a szocialisták, illetve a konzervatív Új Demokrácia (ND) határozta meg a görög politikai életet. A súlyos krízis, a példátlan adósságválság során azonban a választók elsősorban a PASZOK-ot büntették. Az 1981 után több mint húsz éven át kormányzó párt egykor 300 parlamenti képviselőjéből mára csak 22 maradt az athéni parlamentben. A baloldal vezető erejévé a populista Alekszisz Ciprasz által fémjelzett Sziriza vált, Ciprasz néhány évig miniszterelnök is volt. Bár a sorrend azóta sem változott a baloldali pártok versenyében, szeptemberben akadt olyan felmérés, amely a szocialistákat már 15 százalékon látta, s a Szirizával együtt akár 45 százalékot is szerezhetnének, miközben az Új Demokrácia 36 százalékon áll, vagyis nem elképzelhetetlen a kormányváltás.

Most azonban minden kétségessé vált, s a PASZOK-nál attól tartanak, hogy a dominó nem áll meg és a párt újabb tagjairól derül majd ki, hogy kenőpénzt fogadtak el az arab monarchiától. A korrupciós botrány azért is rendítette meg az országot, mert Kaili a görög politika egyik legelismertebb alakja volt, aki felemelkedését különösebb párttámogatás nélkül érte el. A PASZOK jobbszárnyához sorolták olyannyira, hogy legutóbb Nikosz Andrulakisz, a PASZOK vezetője – természetesen már a Katargate kirobbanása után - az Új Demokrácia trójai falovának minősítette őt.

Amikor ugyanis tavaly év végén a szocialisták új elnököt választottak, Kaili nem Andrulakiszt, hanem riválisát, Andreasz Loverdoszt támogatta. Utóbbi a szocialisták és az Új Demokrácia közötti együttműködés nagy híve volt. Andrulakisz viszont úgy véli, komoly hiba lenne belépni egy a konzervatívok által dominált kormányba és a Szirizával kell szövetkezni. Vélhetően abban reménykedik, hogy független erőként ismét néppárttá válhat a PASZOK, ami azért egyelőre inkább csak vágyálomnak tűnik.

Kaili szakítása korábbi partnerével idén egy lehallgatási botrány során vált még szembetűnőbbé. Fény derült arra, hogy a görög titkosszolgálat hónapokon át kémkedett Andrulakisz és más politikusok után, több baloldali politikus ezért Kiriakosz Micotakisz miniszterelnök lemondását követelte - emlékeztetett a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Meglepő módon azonban Kaili az Európai Parlament (EP) vizsgálóbizottsága előtt nem tulajdonított különösebb jelentőséget az esetnek. Szeptember végén ezért Andrulakisz kijelentette, Kaili a következő EP-választásokon nem indulhat képviselőként a szocialisták színeiben. Így a PASZOK-nak a Katargate-botrány kitörése után nem volt fájdalmas kizárni a pártból Kailit, ez inkább megkönnyebbülés volt Andrulakisz számára, aki azóta is keményen bírálja volt párttársát. A szocialisták elnöke kedden kijelentette, „senkinek sincs joga lejáratni az európai demokráciát”. Hozzátette, „kötelességünk, hogy az átláthatóság és a demokrácia őrei legyünk”. Javaslatot tett arra, hogy minden európai tisztségviselőnek tiltsák meg, hogy hivatalából való távozása után lobbistává váljon, s hozzanak létre egy olyan testületet, amely az EP-képviselők vagyonát vizsgálja.

Ugyanakkor még az sem biztos, hogy a konzervatív Új Demokráciát nem érinti majd a botrány. Mint azt brüsszeli tudósítónk szerdai lapszámunkban írta, a figyelem Margarítisz Szkínászra, az Európai Bizottság görög alelnökére terelődött, aki részt vett a katari labdarúgó világbajnokság megnyitóján és nyilatkozataiban üdvözölte az állam sokak által bírált munkaügyi reformjait. Szkínász 2007-ben lett az EP tagja az ND színeiben, s került az Európai Néppárt (EPP) frakciójába.