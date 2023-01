Doros Judit;



2023-01-31 21:15:00

„Ispánság van, jönnek majd a darutollak is”

Botrányba fulladt Nyíregyházán az ipari parkba tervezett, az akkumulátorgyártásba bekapcsolódó üzem építése kapcsán összehívott keddi közmeghallgatás. Az érdeklődők többségét nem engedték be a kormányhivatalba, akik pedig bejutottak, nem kaptak választ a kérdéseikre.

A Nyíregyházán épülő akkumulátortakaró-tartólemezgyártó ügyében kedd reggelre összehívott környezetvédelmi közmeghallgatás botrányba fulladt és elvesztette közmeghallgatás jellegét, miután az érdeklődők kétharmadát megfosztották attól a lehetőségtől, hogy demokratikus jogaival élve a helyszínen elmondja a véleményét, kérdezzen, informálódjon a beruházásról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal Kölcsey úti épületénél ugyanis már a kitűzött tíz órai kezdési időpont előtt fél órával bezárták a bejáratot, a fotocellás ajtót fél tucat testes biztonsági őrizet. Csaknem kétszáz ember rekedt kint, miközben a földszinti úgynevezett „konferenciateremben” alig több mint százan ültek vagy álltak. Nyíregyházán a Boysen Battery Components Hungary Kft. akkumulátortakaró-tartólemez gyártását tervezi az itteni ipari parkban, a helyiek mégis attól tartanak, hogy ez később még kibővülhet, s akár veszélyes üzemet is betelepíthetnek az itteni beruházások mellé.

A tiltakozók többek között azt hangsúlyozták: a módszer, amellyel elzárják őket az információktól, azt jelzi, hogy van titkolnivalójuk a beruházás kapcsán, másképp ugyanis egy kisteremnél nagyobb helyet találtak volna, hogy mindenkinek lehetőséget adjanak, aki el akarja mondani a véleményét, vagy információkat szeretne az üzem működéséről.

Két tucatnyi ember – köztük mi is – két üvegajtó közé záródott, miután a két bejárati ajtó közötti „zsilipelést” megszüntették, se ki, se be nem lehetett menni. Zömmel idősek néztek farkasszemet az őrökkel, sokan elveszítették a türelmüket, kiabálni kezdtek, s az üvegajtókat rugdosták, öklözték, azt követelve, engedjék be az embereket. A helyszínt később már rendőrökkel biztosították. Jó darabig kívül rekedt az épületen Bakos Bernadett az LMP és Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője is, akiket csak később engedtek be a rendőrök, noha többször is hangsúlyozták: parlamenti képviselőként is joguk van bemenni egy középületbe. Ha ettől megfosztják őket, az súlyosan jogsértő, de ugyancsak az, ha az állampolgárokat rekesztik ki egy nyilvános közmeghallgatásról.

– Ispánság van, meg vármegye, lassan jönnek majd a darutollak is – üvöltötte az egyik idősebb asszony. A tömegben tapintható volt a feszültség, többen kartontáblát emeltek a magasba, amin az SOS felirat volt olvasható, mások a „Mi vagyunk Kína-Európa pöcegödre!! Hazaárulók! Vigyétek Felcsútra!” transzparensekkel tiltakoztak. A Fideszt és a kormányt keresetlen szavakkal, hangosan szidták, s megjegyezték, hogy aki ezek után Nyíregyházán bármikor a jobboldalra szavaz, annak elment az esze.

Később egy rendőrezredes igyekezett megnyugtatni az embereket, hogy még ugyanezen a napon összehívnak egy másik közmeghallgatást, ahova bemehetnek a kint rekedtek, de ez később fals információnak bizonyult. Odabent ugyanis – ahová hosszas várakozás után végül egy hátsó bejáraton bejutottunk – a környezetvédelmi osztály képviselője szenvtelenül annyit mondott: őt kötik az előírások, nem tarthat másik közmeghallgatást ugyanebben az ügyben. A bent lévők tele voltak kérdésekkel – hány vendégmunkást alkalmaznak majd, miért épül már most a gyár, noha még nem is kapott engedélyt, miért húztak fel sebtiben konténerlakásokat az ipari park mellett, miért kínaiaknak teremtenek bevételi forrást a magyar vállalkozások helyett, s miért a legjobb termőföldjeiket veszik el ebben a térségben is a mezőgazdaság elől –, de a hivatalnok csak azt ismételte: pusztán az adott beruházás környezetvédelmi előírásaival kapcsolatos kérdésekre válaszol, másra nincs hatásköre.

A közmeghallgatásnak nevezett esemény kora délután ért véget. A kormányhivatal előtt többen megjegyezték: semmi értelme ilyen keretek között „eljátszani” a demokráciát, tanulni kellene inkább a franciáktól, akik jóval keményebb eszközökkel fejezik ki, ha elégedetlenek valamivel. – Gyújtogatni kellene, meg ablakokat betörni, abból talán értenének, mert így most azt hiszik, birkanép vagyunk és mindent megcsinálhatnak velünk – mondta egy kötött sapkás, negyvenes férfi, majd nagyot köpött a hivatali épület elé.