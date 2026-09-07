Közérdekű bejelentést tett a TASZ az újabb debreceni akkugyár ügyében kitűzött köz nélküli közmeghallgatások miatt

A civil szervezet a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület, az Alternatív Közösségek Egyesülete és több magánszemély, köztük a ZebraSzerda Debrecen Mozgalom aktivistái társaságában a debreceni polgármesterhez és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult. Úgy véli, a helyi lakosok kizárása, a személyes megjelenés megtiltása sérti az érintett nyilvánosság részvételi jogait.