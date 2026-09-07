Az eseményen a sajtó felvételkészítését is korlátozni próbálták, több érdeklődő pedig csak késve jutott be a terembe.
A civil szervezet a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület, az Alternatív Közösségek Egyesülete és több magánszemély, köztük a ZebraSzerda Debrecen Mozgalom aktivistái társaságában a debreceni polgármesterhez és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult. Úgy véli, a helyi lakosok kizárása, a személyes megjelenés megtiltása sérti az érintett nyilvánosság részvételi jogait.
Az iratokat nem könnyű megtalálni, értelmezni pedig még nehezebb.
Korszerű, „nagyvároshoz méltó” utat hoznak létre.
Legalábbis a helyi ellenzék szerint. A fideszes polgármester válasza: Gyurcsány.
A helyi lakosság és civilek Papp László korábbi ígéretét kérnék számon.
Sóskút polgármestere nem ért rá.
A Debreceni Törvényszék január 25-én tárgyalja újra a gyár tavaly februárban kiadott katasztrófavédelmi engedélyének az ügyét.
Április óta azt online is lehet tartani közmeghallgatást személyes részvétel nélkül.
Az egész település életét, arculatát átrendezi a kormányzati hátszélben futó projekt, mégsem engedik, hogy helyi társadalmi konzultációt tartsanak az ügyről.
Pedig a Göd-ÉRT Egyesület szerint tagjai legalább 100 kérdést küldtek be nagyrészt az üzemmel kapcsolatban.
Belejött a kormány, egyre kevesebb helyen szeretné, ha a helyiek „akadékoskodnának” egy-egy veszélyes beruházás miatt.
Az ukrajnai háborúra hivatkozva a kormány úgy döntött, hogy nem szeretné meghallgatni az „akadékoskodó” helyiek véleményét.
Hiába része a csaknem egyhektáros telek a Budai Tájvédelmi Körzetnek és áll Natura 2000 védelem alatt, az több évtized alatt magánkézbe került, és az illetékes XII. kerületi önkormányzat lényegében elősegítette a tervezett fejlesztést.
Így nem is kell szembesülniük például az akkumulátorgyár miatt háborgó helyiek tiltakozásával.
A Debrecen környékén élők szerint a kínai nagyberuházás nem csak a lehetséges talaj-, víz- és légszennyeződés miatt nemkívánatos. Attól tartanak, hogy padlóra viheti a házak, lakások, gazdaságok árait is.
Botrányba fulladt Nyíregyházán az ipari parkba tervezett, az akkumulátorgyártásba bekapcsolódó üzem építése kapcsán összehívott keddi közmeghallgatás. Az érdeklődők többségét nem engedték be a kormányhivatalba, akik pedig bejutottak, nem kaptak választ a kérdéseikre.
Meggyőződésük, hogy egy ekkora beruházás nem lehetséges a helyiek bevonása és megkérdezése nélkül.
Újabb közmeghallgatást tartottak pénteken, bár azt láthatóan senki nem hiszi, hogy befolyással lehet a döntésre.
Teljesen elszabadultak az indulatok.
Újabb közmeghallgatáson vitáznak pénteken a környezeti hatásokról.
Ne csak a kínai CATL cég ellentmondásos adatszolgáltatására hagyatkozzanak a hatóságok, mikor a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár biztonsági és környezetvédelmi engedélyeiről döntenek – ezt kéri a Civil Fórum Debrecen Egyesület.
A közmeghallgatás után sem közeledtek az álláspontok: még mindig nem látják biztosítottnak a szabad lejutást a partra, tartanak a jelentős forgalomnövekedéstől, az új épületek és a löszfal megbontása miatti településkép-változástól.
Nem föltétlenül szeretnek választóik elé állni manapság a fideszes politikusok, remek példája ennek az újbudai önkormányzat: egy szimpla hétköznap reggelén tartják ugyanis az eseményt.
A Pakson bővülő atomerőművi blokkok beruházása továbbra is viharokat kavar. A városban szervezett közmeghallgatás is botrányosra sikeredett.