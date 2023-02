Ezúttal a washingtoni metróban lövöldözött válogatás nélkül egy ámokfutó

P. L.;

2023-02-01 22:23:00

Egy ember meghalt, három másik megsérült.

Őrjöngésbe, majd válogatás nélküli lövöldözésbe kezdett egy fegyveres Washingtonban, a Potomac Avenue metróállomáson. A támadás következtében az állomás egyik alkalmazottja életét veszítette, három másik ember pedig megsérült. Az ámokfutót végül az utasok teperték le - írja az NBC Washington.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset szerda reggel kezdődött, egy buszon történt veszekedéssel. Az elfajult vita másik résztvevője leszállt a buszról, mire a fegyveres utána ment és lábon lőtte. A metróállomásra bejutva a jegyautomatáknál két embert szintén meglőtt, majd belekötött egy nőbe, mire az állomás munkatársai megpróbálták megfékezni, ekkor adta le a halálos lövést az egyik szerelőre.

A lövöldöző ezt követően még többször fel- és leszállt a metróra. Az értesítést követően a rendőrség perceken belül a helyszínre ért, de addigra az utasok lefegyverezték a támadót.

