Rosznáky Varga Emma;

könyv;Yuval Noah Harari;

2023-02-03 18:32:00

Yuval Noah Harari gyerekeknek szánt könyve edukáló mű, gyakorlatilag egy fikciós őstörténelemkönyvként olvasható

A világhírű izraeli történész-filozófus, Yuval Noah Harari pár éve a bolognai gyerekkönyvvásáron jelentette be, hogy új kötetet ad ki. A világ urai már magyarul is olvasható – szülői felügyelet mellett, de ajánlott

Yuval Noah Harari ezúttal a kiskamaszok nyelvén beszéli el az emberiség történetét. A stílusváltás nem idegen Hararitól, a Sapiens, a Homo Deus, a 21 lecke a 21. századra szerzője egy ízben már „lefordította” saját művét: a bestseller Sapiensnek létezik képregényes formája is, amely a gyerekolvasókat célozza meg.

Tavaly jelent meg az Unstoppable Us – How Humans Took Over the World (magyarul A világ urai – Így hódítottuk meg a Földet címen keressük), amely hasonló kérdéskörben mozog, mint a Sapiens: miért pont az ember vált uralkodó fajjá a bolygón. A világ urai – Így hódítottuk meg a Földet a neander-völgyi és a floresi ember rövid pályafutása mellett a homo sapiens diadalmenetét mutatja be nem kevés iróniával, élvezhető, színes formában. Ricard Zaplana Ruiz remek illusztrációi, térképek, idővonal, ősállatok rajzai rengeteget adnak hozzá Harari könyvéhez, mely első darabja egy négykötetes sorozatnak.

Harari azzal szerzett hírnevet magának, hogy a történelmet, társadalmi folyamatok tanulságait ötletesen, mégis kézzelfoghatóan tárja olvasója elé.

Ha következő részeiben is tartja a mostani kötet színvonalát, némi kritika mellett akár oktatásban is hasznosítható olvasmány lehet belőle. A szerző ugyanis gyakran túlságosan leegyszerűsítve fogalmazza meg a tudományos tényeket, szubjektív elemekkel tarkítva írását. Helyenként jól működik ez a szabad asszociációs lánc, mellyel a tinédzser olvasó jól tud azonosulni, olykor viszont szinte dedós a megfogalmazás. Ugyanígy a szövegen belül néha lényegi, néha pedig banális mondatrészeket emeltek ki.

Harari a jelen hiedelmei közé sorol cégeket és márkákat is, amellyel azt igyekszik bizonyítani: az ezekben való „hit” is hasonló, mint egy őskori állatszellemnek kőszobrot faragni, és annak védelmező erejére számítani. A narratíva hatalmáról a szerző nem ír túl kifejtetten, de már csak puszta említése is a kritikus gondolkodás felé tereli a befogadót. Mivel A világ urai szubjektív hangneme miatt nem egy fejezetében jócskán felületes és akár ellentmondásos is, kritikára olvasása és a minket körülvevő világ szemlélete esetén is szükség van. Harari könyve kapitalizmusellenességtől sem mentes, utolsó fejezetében pedig cselekvésre ösztönzi kamasz olvasóit – hiszen a természetvédelemben, a klímaaktivizmusban nem egy gyerek részt vesz. Némi didaktizmusa ellenére A világ urai hasznos könyv.

Eredeti címe, az Unstoppable Us, azaz Mi, megállíthatatlanok jobban kifejezi a kötet szellemiségét: Harari egyszerre csodálja az emberi faj erejét, másrészről elborzasztja annak fékezhetetlensége. A szerző egészen magasröptű gondolatokat képes közvetlen hangnemben átadni, viszont érdemes megvitatni a fiatal olvasóval a kötet tartalmát – az még jobban segíti a kritikus gondolkodás elsajátítását.

Infó: Yuval Noah Harari: A világ urai – Így hódítottuk meg a Földet, fordította: Torma Péter, Central Kiadói Csoport, 2022.