Danó Anna;

egészségügy;demonstráció;közgyűlés;Magyar Orvosi Kamara;

2023-02-04 07:00:00

„Most vagy soha” – Próbatétel előtt az orvostársadalom

"Most vagy soha" – ezzel elszántsággal hívta össze szombatra rendkívüli küldöttgyűlését a Magyar Orvosi Kamara (MOK). Ezen a fórumon születhet döntés arról, hogy milyen nyomásgyakorlási eszközöket vethetnek be szakmai és egzisztenciális érdekeik védelmében.

A küldöttgyűlést azután hívták össze, hogy egy 8300 orvos részvételével készült kamarai gyors felmérésben a válaszadók 96,6 százaléka úgy foglalt állást: szükség van a MOK legfőbb döntést hozó testületének a fellépésére. Erre a felmérésre azért került sor, mert a parlament az orvosszervezetek kritikái ellenére is változtatás nélkül fogadta el az egészségügy átalakítását célzó Takács-csomagot. A felmérésben résztvevők arról is nyilatkoztak, hogy a nyomásgyakorlás mely eszközeit támogatják. 6800-an hajlandóak lennének az önként vállalt túlmunka szerződéseiket letétbe helyezni, közülük 4500-an a felmondásukkal is megtennék ezt.

Mint emlékezetes: a december jóváhagyott egészségügyi reformcsomag több pontját élesen bírálták, így feszültséget keltett a praxisjog és a kirendelés újraszabályozása, a magánellátásban dolgozó orvosok húsz órás kötelező állami munkavégzése és az új teljesítményértékelési rendszer bevezetése. Az utóbbi szerint a jobban teljesítő dolgozók fizetése akár 40 százalékkal is nőhet, a rosszabbul teljesítőké viszont 20 százalékkal csökkenhet. Az orvosi kamara a vitában végig azt hangsúlyozta, hogy az ellátás minőségét, biztonságát javító értékelés csak kellő előkészítés után vezethető be, de a parlament elé benyújtott javaslat erre nem biztosított kellő időt. A törvény részletszabályairól szóló rendeletek szövegét ugyan később társadalmi vitára bocsátották, de a beérkezett észrevételeket ezeknél sem sikerült átvezetni a jogszabály szövegén. Ezt követően a Magyar Orvosi Kamara közleményben jelezte, hogy „ ezt nem hagyják szó nélkül.” Azt írták: „Érezzük és értjük azt a feszültséget, amit a most megjelent rendeletek okoznak mindannyiótokban. Ígérjük, hogy az az attitűd és az az orvosokról alkotott kép, amit a törvény és rendeletei kirajzolnak, nem marad válasz, és az orvostársadalom erejét megmutató reakció nélkül.”