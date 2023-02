nepszava.hu;

Belügyminisztérium;lélegeztetőgép;titkolózás;

2023-02-03 21:54:00

Nagyon titkolja a Belügyminisztérium, hogy hány lélegeztetőgépet sikerült eladni

A jelek szerint mindent elkövet a kormányzat annak érdekében, nehogy nyilvánosságra kerüljenek az adatok.

A Belügyminisztérium a jogerős bírósági ítélet ellenére sem árulja el, hogy hány lélegeztetőgépet sikerült eladnia Magyarországnak abból a 16 ezerből, amit a covid-járvány elején vásárolt a kormány mintegy 300 milliárd forintért - hangzott el az RTL híradójának péntek esti adásában.

Az összeállításban emlékeztettek, hogy százával érkeztek Magyarországra a lélegeztetőgépek Kínából. A koronavírus-járvány kezdetekor 2020 tavaszán a miniszterelnök személyesen adott utasítást a beszerzésekre.

Már annak az évnek az őszén látható volt, hogy a szükséges mennyiség többszörösét rendelték, azóta is ezerszámra állnak raktárakban. Szijjártó Péter már a beszerzések után néhány hónappal utasítást adott arra, hogy értékesítsék a felesleges mennyiséget.

A Transparency International korrupcióellenes szervezet az állami hivatalok válaszaiból az szűrte le, hogy

Arra voltak kíváncsiak, hogy hány gépet adtak el és ebből mekkora összeg folyt be a költségvetésbe. Nem kapták meg az adatokat, így perre mentek első fokon. Az azóta megszűnt Emberi Erőforrások Minisztériuma ellen nyertek, ám az egészségügy a választások után a belügyhöz került, így velük pereskedtek tovább. A per során a Belügyminisztérium azt állította, hogy ők bizony semmilyen adattal nem rendelkeznek, mert minden értékesítést az Országos Kórházi Főigazgatóság végzett. Azonban hozzájuk is hiába fordultak. Azt közölték ugyanis, hogy lélegeztetőgép általuk nem került értékesítésre, és visszairányították a Transparencyt a belügyhöz, akik ellen másodfokon immár jogerősen is nyertek.

„Most itt tartunk. A jogerős ítéletet idén január 11-én kézbesítették a Belügyminisztériumnak. Január 26-ig kellett volna megkapnunk az adatokat, ez nem történt meg, ezért írásban felszólítottuk a Belügyminisztériumot a bíróság jogerős döntésének a teljesítésére” - magyarázta a szervezet jogi igazgatója, Ligeti Miklós. Pénteken azonban a Belügyminisztérium a Kúriától kérte a jogerős ítélet felülvizsgálatát, így az adatokat továbbra sem adják ki. Ugyanígy járt a napokban a Momentum is, ők a Külgazdasági és Külügyminisztérium ellen nyertek pert jogerősen a lélegeztetőgépek üzemeltetési adataiért, ám a tárca abban az ügyben is a Kúriától kért felülvizsgálatot.