2023-02-06 07:15:00

Nem is hallott a fideszesek többsége a súlyos jászberényi vereségről

A megkérdezettek 57 százaléka értesült arról, hogy a jászberényi időközi önkormányzati választáson csúnyán kikapott a Fidesz. Politikai hovatartozás alapján azonban nagyok a különbségek.

Miközben az ellenzékiek 70 százalékához eljutott a hír, a fideszeseknek csak 44 százaléka szerzett tudomást a súlyos kormánypárti vereségről – tárta fel a Publicus Intézet reprezentatív felmérése, amely a Népszava megbízásából készült.

A kutatás adatai alapján tehát a fideszesek többsége nem tud arról, hogy az ellenzék polgármester-jelöltje kétharmados győzelmet aratott Jászberényben. A pártválasztásukban bizonytalanok hasonló mértékű tájékozottságot, illetve tájékozatlanságot mutattak.

Az ellenzékiek véleménye megoszlott arról, hogy a jászberényi eset egyszeri, helyi jelenség, amelyből nem szabad semmilyen országos tanulságot levonni, vagy pedig arra lehet következtetni, hogy bizonyos együttműködési formában az ellenzék legyőzheti a Fideszt. Az ellenzékiek 44 százaléka értett egyet az egyik, 45 százaléka a másik állásponttal (a többiek nem tudtak válaszolni). Kevéssé meglepő módon a fideszesek nagy többsége, 72 százaléka gondolta úgy, hogy ez csak egyszeri eset, amelynek nincs országos tanulsága. A bizonytalanok is elsősorban erre hajlottak, de körükben nagy volt a tanácstalanság: harmaduk passzolta a kérdést.

Az Ynsight Research – a közösségi média kutatására szakosodott piackutató vállalat – nemrég azt vizsgálta, hogy a jászberényi időközi választás miként jelent meg az online térben. Besenyi Orsolya, a fideszes támogatással induló polgármester-jelölt Facebook-oldalán, amit csak pár hónapja hoztak létre, összesen 765 ezer forintot fordítottak hirdetésre. Szintén ősszel hozták létre a Jászberény többet érdemel nevű, az ellenzéket támadó oldalt is, ahol azóta 635 ezer forintot költöttek hirdetésre. Az ellenzéki Közösen Jászberényért elnevezésű Facebook-oldalon mindössze 15 ezer forintért hirdettek, a választáson győztes ellenzéki Budai Lóránt polgármester oldalán pedig egyáltalán nem volt költés.

Az országos jellegű politikai ügyekre fókuszáló fideszes kampány nem tudta dominálni az online beszélgetéseket, ezekre többnyire nem rezonáltak a helyiek, a kommentelők gyakran lendültek támadásba az adott kormánypárti oldal ellen. Az ellenzék kampányában Orbán Viktor politikájának támadása helyett szinte kivétel nélkül helyi ügyek, eddig elért eredmények és későbbi tervek jelentek meg – állapította meg Csiby Fruzsina, a kutatás vezetője a lapunknak küldött tájékoztatóban.

Jászberény közéleti kérdéseivel és politikusaival kapcsolatban összesen 3 623 megjelenés generálódott a vizsgált három és fél hónapban. Az Ynsight Research szerint a település méretéhez képest az említések száma nem mondható kiemelkedően soknak, ugyanakkor a felhasználói interakciók – lájkok, kommentek és megosztások – száma kifejezetten magas volt, meghaladta a 160 ezret.

A hivatalos Facebook-oldallal rendelkező jászberényi politikusok közül a polgármester, Budai Lóránt bír a legnagyobb követőtáborral, és ő osztotta meg a legtöbb tartalmat a vizsgált időszakban. Követői ezekre aktívan reagáltak, így az interakciók tekintetében is kimagaslóan áll az első helyen. Legnépszerűbb tartalmai a kampányhoz kapcsolódtak, amelyekben többek között a jelölteket mutatta be, valamint számos, választókat érintő döntésről és fejlesztésről is beszámolt. A fideszesek 2022. november 4-én regisztráltak hivatalos Facebook-oldalt. Nekik ilyen rövid idő alatt nem sikerült kellő mélységben integrálódniuk a helyi online közéletbe, míg ellenzéki oldalról Budai Lóránt már 2016 óta aktívan használja a Facebookot.