2023-02-06 17:19:00

Nagy offenzívára számít Kijev, az oroszok februárban megpróbálhatják behozni a tavalyi kudarcokat

Az oroszok szeretik a szimbolizmust, ezért a háború kitörésének évfordulójára valami nagyszabású hadművelettel készülnek, véli az ukrán hadügyminiszter, akinek már utódját is megnevezték.

Oroszország azt tervezi, hogy a következő 10 napon belül újabb offenzívát indít, közölte a Financial Times információjára hivatkozva az Ukrainszka Pravda. A Financial Times szerint Kijev "nagyon megbízható értesülések birtokába jutott" arról, hogy Oroszország újabb nagyszabású támadást szándékozik indítani, amely valószínűleg az egész Donbász régió elfoglalására irányul, és a Luhanszki terület nyugati részén, Kreminna és Lyman városok közelében kezdődhet, ahol Moszkva már hetek óta egyre több csapatot összpontosít. Az ukrán hadsereg azzal számol, hogy Oroszország még azelőtt elindítja a nagy offenzívát, mielőtt Ukrajnába megérkeznek az újonnan felajánlott nyugati harckocsik és egyéb modern fegyverek. Az egyelőre nem látszik, hogy egy vagy két irányból is elindul a nagy orosz támadás, ugyanis Putyin hadereje a donyecki terület déli részén is csapaterősítést hajt végre és további erőket telepít a megszállt Mariupol környékére is.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter arról beszélt: az ország védelmi erői arra számítanak, hogy az orosz támadó hadműveletek még a jelképes február 24-i dátum, a háború kezdetének évfordulója előtt megkezdődnek, mert mint mondta, az oroszok szeretik a szimbolizmust. A nagy támadást valószínűsítette Volodimir Zelenszkij elnök is, aki szerint az oroszok februárban meg akarják próbálni behozni a tavalyi kudarcokat, de Ukrajnának túl kell élnie.

Moszkvát mindenesetre szorítja az idő és nem csak a szimbolikus dátum közeledte miatt.

Ez nem egyik-napról a másikra megoldható feladat, a Leopardok használatához a kiképzés minimális ideje is két hónap, de a háború eddigi történései azt jelzik, hogy egy offenzíva, egy-egy város bevételéért folyó harc is hónapokat jelent.

Az ütemterv szerint a Leopardok zömét február-márciusban szállítják le az európai országok, ehhez adódik a legkevesebb két hónapos kiképzés, így még optimális esetben is április vége-májustól vethetők be a harcokban a Leopardok. Bahmutot viszont gyakorlatilag májustól próbálják bevenni az oroszok – kezdetben csak a Wagner csoport által bűnözőkből verbuvált egységek, télen csatlakozott hozzájuk a Wagner elit, majd január végén az orosz deszantosok is, de teljesen elfoglalni máig nem tudták a várost. Mariupol ostroma is közel három hónapot tartott, így ha nem szeretnének a Leopardokkal szembesülni, az orosz erőknek mielőbb el kell indítaniuk az offenzívát.

Az ukránok helyzetét nem könnyíti a védelmi minisztériumban kirobbant korrupciós botrány, amelynek következtében a miniszterhelyettest és több vezető tisztségviselőt menesztettek, Olekszij Reznyikov miniszter azonban még a helyén van. David Arahamija, a Nép Szolgája elnöki párt parlamenti frakcióvezetője ugyan bejelentette, hogy már kijelölték az új védelmi minisztert a 37 éves Kirilo Budanov vezérőrnagy, az ukrán központi hírszerzés vezetője személyében, de Zelenszkij elnök egyelőre nem nyilatkozott védelmi minisztere menesztése kapcsán. Reznyikov vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, kész felállni a miniszteri székből, de csak akkor, ha az elnök, aki egyben a hadsereg főparancsnoka, így rendelkezik. Ukrán médiaértesülések szerint a héten nem hajtják végre a minisztercserét, Zelenszkij a brüsszeli uniós csúcsra készül.