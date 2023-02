Már csaknem 5000 halottja van a Törökországot és Szíriát sújtó földrengéseknek

Gy. D.;

földrengés;Szíria;Törökország;tragédia;természeti katasztrófa;

2023-02-07 08:40:00

A térséget az elmúlt száz év egyik legerősebb földrengése rázta meg. Csaknem 24 ezer sebesültről tudnak a hatóságok, számos ország, köztük Magyarország is küldött mentőcsapatokat a térségbe, miközben segélyszállítmányok is érkeznek.

Legkevesebb 4890 halottja van a Törökországot és Szíriát sújtó földrengéseknek – írja a CNN.

Törökországban 3381-nél jár a halálos áldozatok száma, 20 426 ember sérült meg - közölte kedd délelőtt egy televíziós tájékoztatón Orhan Tatar török katasztrófavédelmi vezető. Elmondása szerint legkevesebb 11 ezer épület szenvedett károkat, a földrengés sújtotta helyszíneken közel 25 ezren dolgoznak a vészhelyzet elhárításán. A mentőcsapatok mintegy 10 hajót és 54 repülőgépet is bevetnek a sérültek szállítása és a keresési műveletek közben - mondta.

Szíriában legkevesebb 1509 ember lelte halálát, és 3548 sérült meg tisztségviselők elmondása szerint.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a térséget hétfő reggel rendkívüli, 7,8-as erősségű földrengés rázta meg. A rengés epicentruma a dél-törökországi Gaziantep városától 34 kilométerre nyugatra volt, és jelentős károkat okozott mind Törökországban, mind Szíriában. Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint a földrengés óta legalább 100, a 4-es erősséget meghaladó utórengés is volt a térségben, sőt, egy újabb, 7,5-ös erősségű földrengés is követte az előzőt. A hétfő reggeli rengés közben épületek ezrei semmisültek meg, sokakat álmuk közben ért a természeti a csapás.

A török katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a török mentőcsapatok munkájának megsegítése érdekében több mint 65 ország – köztük Magyarország – több mint 2600 segítőt küldött a térségbe.

Joe Biden amerikai elnök telefonon beszélt Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, akinek felajánlotta az Egyesült Államok segítségét, és részvétét fejezte ki neki „az amerikai nép nevében”.

Szintén részvétét fejezte ki Orbán Viktor, aki Twitter-bejegyzésében azt írta, utasította a magyar hatóságokat, hogy azonnal nyújtsanak segítséget Törökországnak.

I would like to offer my condolences to @RTErdogan and the people of #Türkiye following today’s tragic earthquake. We are praying for the families of the victims. I have instructed the Hungarian authorities to provide immediate assistance to Türkiye.