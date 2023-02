P. L.;

földrengés;Szíria;halálos áldozatok;Törökország;természeti katasztrófa;

2023-02-06 22:31:00

3600 felett a földrengés halálos áldozatainak száma Törökországban és Szíriában, több mint 75 utórengést észleltek

Egymás után futnak be az egyre sokkolóbb adatok.

Folyamatosan növekszik a Törökországot és Szíriát sújtó, Richter-skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés azonosított halálos áldozatainak száma, cikkünk megjelenéséig a két országban összesítve legkevesebb 3 609 halottat jelentettek.

Törökországban 2 316 halottat azonosítottak, Szíriában 1 293-an vesztették életüket, közülük 593-at a kormányerők által ellenőrzött országrészről, 700-at a lázadók által uralt területről jelentettek - írja a BBC az AFP hírügynökség információi nyomán. A sebesültek száma 13-14 ezer körülre tehető a két országban.

A CNN szerint az észlelt utórengések száma is egyre csak növekszik, az Egyesült Államok geológiai ügynöksége cikkünk megjelenéséig legkevesebb 77-et jelzett. A Richter-skála szerint ezek mindegyike 4,0-s, vagy annál nagyobb erősségű, közülük három utórengés 6,0-snál is erősebb volt, egy pedig 7,5-ös - ez utóbbi szakértők szerint inkább tekinthető önállóan is földrengésnek, mint utórengésnek.

Chad Myers szélsőséges időjárási szakértő szerint bár a földmozgások esetén legtöbbször epicentrumról beszélünk, a mostani rettenetes erejű földrengésnek valójában nem is epicentruma, hanem inkább „epi-vonala” volt. Magyarázata szerint Törökország délkeleti régiói alatt két hatalmas tektonikus lemez, az arab és az eurázsiai találkozik, és ezen a törésvonalon, mintegy 160 kilométeres távban a föld „megcsúszott”. A lemezek ezen összeérését és oldalra csúszását a szeizmológusok „csapáscsúszásnak” nevezik. Karen Maginnis meteorológus arra is figyelmeztetett, hogy a szeizmikus események természete miatt hetek, de akár hónapok múlva is előfordulhatnak utórengések.

Az áldozatok megsegítésére folyamatosan érkeznek a nemzetközi felajánlások, Magyarországról is 55 fős mentőegység indult. A Hunor mentőalakulat személyzetét és 90 tonnányi felszerelését a Magyar Honvédség Airbus 319-es gépe szállította a Liszt Ferenc-repülőtérről a törökországi Adana repterére.

A világ kontinenseit csaknem nyolc éve rázta meg legutóbb ekkora földrengés. Akkor, 2015. április 25-én Nepált sújtotta hasonló, 7,8-as, más mérések szerint 8,1-es erősségű természeti katasztrófa. 8294 ember vesztette életét, 21 952 pedig megsebesült.