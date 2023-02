Á. B.;

Már amerikai és kanadai magyar játékosokra vadászik a Puskás Akadémia

Sőt, már Ausztráliára vagy éppen Dél-Amerikára is szemet vetettek.

„A napokban fontos aláírásra került sor akadémiánkon. Liszkai Dezső akadémiaigazgató a PASK-ban fogadta Komlódi Józsefet, a hosszú évtizedek óta Kanadában élő és dolgozó futballmenedzsert, egy profi futballiga tulajdonosát” - kezdődik a felcsúti Puskás Akadémia honlapján az a hír, amelyet a 444.hu fedezett fel.

A beszámolóból kiderül, hogy a felcsútiak egy olyan megállapodást kötöttek a szakemberrel, amelynek célja az észak-amerikai magyar diaszpóra legtehetségesebb fiatal labdarúgóinak felkutatását célozza, illetve csereprogramokra nyújt lehetőséget a szakma képviselői és az akadémisták számára.

Hozzátette, a különböző felmérések, közös mérkőzések segítségével minden évben el tudják érni, hogy a legtehetségesebb játékosok náluk kössenek ki. Megjegyezte, Észak-Amerika fiatal, magyar származású tehetségeire eddig Komlódi József segítségével volt rálátásuk, eddig már többen jöttek el próbajátékra.

Ez az együttműködés lép most egy magasabb, szervezett szintre, az akadémiánk és közte szentesített megállapodás - fűzte hozzá a szakember. „A közös munka kétirányú lesz: ő segít nekünk megtalálni a legtehetségesebb magyar gyökerű fiatalokat, akik szívesen játszanának egy anyaországi akadémián, a legmagasabb szintű képzésben és oktatásban részesüljenek, emellett az élvonalban szerepeljenek” - hangoztatta Liszkai.

Kitért arra is, hogy az európai labdarúgóknak egyébként nagyon jó hírük van a tengerentúlon, ami nagyban megkönnyíti a beilleszkedést. Jelezte, egy ehhez hasonló rendszert terveznek Angliában, Ausztráliában és Dél-Amerikában - vagyis minden olyan helyen a világon, ahol jelentős számú magyar kolónia él. Komlódi József pedig arról beszélt, 10-12 olyan fiatal van most a célkeresztben, akiknek a képessége megfelelő, szívesen is jönnének. Az esetükben inkább az adminisztratív, szervezési rész a nehezebb, ilyen a kettős állampolgárság feltételeinek igazolása, vagy más gyakorlati kérdések.

- fogalmazott.