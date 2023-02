M. I.;

Paks 1 akár húszéves üzemidőhosszabbítása miatt elveszhet Paks 2 uniós engedélye

Az Európai Unió Bírósága is kimondta, hogy az ilyen engedélyek csak a körülmények lényeges változásáig érvényesek

A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjainak jelenlegi üzemeltetési engedélyei 2032 és 2037 között járnak le; a hosszabbításról és annak időtartamáról az összes felmerülő körülmény minden részletre kiterjedő vizsgálata alapján az Országos Atomenergia Hivatal hoz döntést – közölte Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető írásbeli kérdésére Steiner Attila, az energiaügyi tárca energtikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. élére a közelmúltban kinevezett új vezérigazgató elsődleges feladata az üzemidő-hosszabbítás sikeres előkészítése – tette hozzá.

A paksi blokkok újabb üzemidőhosszabbításáról szóló parlamenti döntést az MSZP is támogatja – fejti ki Lantos Csaba szakminiszternek címzett megkeresésében Tóth Bertalan. A döntés mindazonáltal kihat az atomerőmű bővítési terveire is. Paks 2 állami támogatásának európai bizottsági engedélye szerint ugyanis a beruházás célja a meglévő paksi blokkok fokozatos kiváltása. Az irat szerint a meglévő és az új blokkok 2026-2032 között üzemelnének a lehető legmagasabb teljesítményen együtt. Paks 1 akár 20 éves üzemidőhosszabbítása miatt viszont Paks 2 állami támogatásának engedélye is érvényét veszítheti – véli az ellenzéki képviselő. Szerinte az Európai Unió Bírósága is kimondta, hogy az ilyen engedélyek csak a körülmények lényeges változásáig érvényesek. A honatya

Az állami MVM tulajdonában lévő Paksi Atomerőmű élére január közepén, váratlanul a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt 2020 óta – legalább hét éves mandátummal – irányító Horváth Péter Jánost nevezték ki. Elődjét, a 35 éve az atomerőműben dolgozó, főképp a műszaki kérdésekért felelős Pekárik Gézát szintén egyik napról a másikra, indoklás nélkül mentették fel. Horváth Péter János közműhatósági posztját Juhász Edit vette át, aki 2021-től a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkárából az állami MVM általános és jogi vezérigazgató-helyettese lett, tavaly december 1-től pedig, miután Czepek Gábort, az MVM posztját 2021 óta betöltő addigi elnök-vezérigazgatóját az új energiaügyi tárca közigazgatási államtitkárává nevezték ki, Fazekas László gazdasági vezérigazgató-helyettessel együtt az MVM ideiglenes vezérigazgatói teendőit is ellátta.

A Paksi Atomerőmű blokkjainak működési engedélyét a 2010-es évek során egyszer már 20 évvel megtoldották. Az újabb hosszabbítást az elmúlt évtized során elsősorban tényleg a baloldal követelte, amit az Orbán-kormány sokáig következetesen lesöpört az asztalról. Bár azt mindenki elismeri, hogy az élettartamhosszabbítás nagyságrendekkel olcsóbb Paks 2-nél, környezetvédők határozott kétségeiket hangoztatják az intézkedés biztonságosságát illetően. Ráadásul, ha az egyre apadó Duna nyaranta már a meglévő atomblokkokat is csak akadozva képes hűteni, kérdés, a feladat miként oldható meg több mint megkétszereződő nukleáris alapú áramtermelés esetén.