Rostoványi András;

Oroszország;veszteség;Ukrajna;háború;

2023-02-07 23:45:00

Oroszország hatalmas veszteségeket szenvedett, az ukránok szerint ez volt a háború eddigi legvéresebb napja

A frontvonalon harcoló orosz zsoldosokat állítólag kivégzéssel fenyegetik, ha nem sikerül előrébb nyomulniuk.

A háború eddigi legvéresebb 24 órája múlt el, Oroszország most szenvedte el a legnagyobb veszteséget – jelentette be kedd délelőtt Ukrajna. Kijev azt állította, hogy egy nap leforgása alatt 1 030 orosz katona esett el, ezzel 133 ezer fölé emelkedtek az ellenség haderő emberveszteségei. Az adatokat független forrásból nem lehetséges igazolni, azt viszont a Reuters hírügynökség a harctéri beszámolók alapján megállapította, hogy Kelet-Ukrajnában a háború eddigi talán legádázabb harcok dúlnak, a fokozódó lövészárok-háború holttestekkel borítja be a hófödte csatateret.

A brit hírszerzés friss jelentése szerint az újraindult orosz offenzíva eddig minimális sikereket tudott elérni, hetente néhány száz méterrel tolták arrébb a frontvonalat. Az elemzés ennek okaként Oroszország kifogyóban lévő lőszerkészleteit és a manőverezési képességek hiányát azonosítja. Jelentés azt valószínűsti, hogy a komoly politikai és szakmai nyomással szembenéző orosz hadvezetés olyan terveket készített, amelyek keretében nem megfelelő létszámú és tapasztalatú csapatoknak kellett volna irreális célokat elérni.

Az orosz erőknél továbbra is problémát jelent az alacsony harci morál, amint arról az Ukrajna által hétfőn közzétett drónfelvételek is tanúskodnak. A videók brutális ostrommal szembenéző Bahmutban készültek. Az egyiken az látható, hogy az oroszok végtagjainál fogva visznek arrébb valakit, a másikon az, hogy az épületek rejtekében lapátokkal alaposan elverik őt. Ukrán állítások szerint a harcokban megsérült parancsnokukat hagyták helyben. Azt nem tudni, hogy az érintett túlélte-e az esetet.

Bahmutot hónapok óta próbálják bevenni az orosz csapatok élükön a Wagner Csoport nevű magánhadsereggel, ám az ukrán védők kitartanak a rommá lőtt városban. A The Guardian által idézett beszámolók szerint a frontvonalon harcoló orosz zsoldosokat kivégzéssel fenyegetik, ha nem sikerül előrébb nyomulniuk.

Boris Pistorius német védelmi miniszter váratlanul Kijevbe látogatott, ahol jelképes ajándékkal, egy Leopard 2-es harckocsi miniatűr változatával kedveskedett ukrán kollégájának, a korrupciógyanú miatt távozóban lévő Olekszij Reznyikovnak. Alighanem a makettnél is jobban örültek Kijevben annak, hogy a berlini szövetségi kormány sajtóhírek szerint a vártnál jóval több, 178 Leopard 1-es harckocsi exportását engedélyezte Ukrajnának.

Az Európai Unió intézményei között feszültséget váltott ki, hogy kiszivárgott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki brüsszeli látogatásának terve. A biztonsági okokból titokban előkészített út hírét az olasz sajtó szellőztette meg, majd az Európai Néppárt (EPP) egy később törölt Twitter-bejegyzésével látszólag megerősítette az értesülést. A Politico úgy tudja, hogy az információ Robert Metsolának, az Európai Parlament elnökének hivatalából jutott ki. A hírportál szerint a szivárgotatás miatt bizonytalanná vált, hogy végül megvalósul-e Zelenszkij brüsszeli vizitje.