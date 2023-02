Rostoványi András;

Egyesült Államok;évértékelő;Joe Biden;

2023-02-08 18:46:00

Joe Biden: Végezzük el a munkát!

Az amerikai elnök gazdasági sikereivel kérkedett évértékelőjén, együttműködésre buzdította a republikánusokat, de fejükre olvasta a népszerűtlen elképzeléseiket. Kínának is odaszólt.

Igenis jó úton halad az Egyesült Államok, egy szebb, prosperáló jövő felé - erről próbálta meggyőzni borúlátó közvéleményt Joe Biden a kongresszus két háza előtt megtartott lendületes és harcias szónoklatában. A hagyományos évértékelő beszédet, a State of the Uniont (SOTU) az Joe Biden idén legfőképpen kormányzati eredményeinek bemutatására szentelte, a javuló gazdasági mutatókkal, a csökkenő inflációval és rekordalacsony munkanélküliséggel dicsekedett, érezhetően arra használta fel az évértékelőjét, hogy szebb megvilágításba helyezze eddigi teljesítményét várható újraindulása előtt a jövőre esedékes elnökválasztáson.

Ami azt illeti, sikerekre Joe Bidennek szüksége is van, az amerikaiak ugyanis nincsenek túlságosan megelégedve elnökükkel: Joe Biden támogatottsága a felmérések alapján mindössze 43 százalék körül jár, az AP-NORC Center friss közvélemény-kutatása szerint az országlakók csaknem háromnegyede, 73 százaléka szerint rossz irányba haladnak a dolgok. A gazdasági bizonytalanságok, globális infláció terhe, a Kínával való feszült viszony, az Ukrajna elleni orosz invázió és sok más tényező hozzájárul az elurakodó pesszimizmushoz.

Joe Biden a többi között azzal igyekezett lelket önteni honfitársaiba, hogy megidézte az Egyesült Államok nagyszerű voltába vetett, mélyen gyökerező hitet. – Mi vagyunk az egyetlen ország, amely minden válságból, amelybe valaha is belekerültünk, erősebben lábaltunk ki – fogalmazott az elnök. Azt bizonygatta, ez igaz arra a káoszra is, amelyet 2021 januárjában leköszönő elődje, a beszéd során egyszer sem megnevezett Donald Trump hagyott maga után. Némileg sarkítva úgy állította be, hogy két éve a gazdaság még hanyatlott, de kormányzása alatt azóta rekordszámú, 12 millió munkahelyet teremtettek. A májusban megszűnő Covid-vészhelyzetre utalva megjegyezte, hogy megszabadultak a mindennapi életet megbénító béklyójától, a Capitolium elleni 2021. január 6-i Trump-féle ostromban kicsúcsosodó puccskísérlettel összefüggésben pedig rámutatott, hogy az amerikai demokrácia túlélte a legnagyobb fenyegetést az 1861-1865 közötti polgárháború óta.

Az amerikai elnök több törvénnyel kapcsolatban is kiemelte, hogy kétpárti támogatással, pontosabban az ellenzéki republikánusok egy részének szavazataival fogadták el őket. A képviselőházban tavalyi félidős választáson többségbe került Republikánus Pártnak együttműködést ajánlott. – Nincs okunk arra, hogy ne tudjunk együtt dolgozni, és ne tudnánk megállapodásra jutni fontos kérdésekben ebben a kongresszusban is – jelentette ki.

Joe Biden ezzel párhuzamosan azonban igyekezett szemléltetni a különbséget a Demokrata Párt és a republikánusok között. Olyan, a felmérések alapján népszerű, de az ellenzék zöme által egyértelműen elutasított javaslatok elfogadására buzdította a kongresszust, mint az inzulin árának maximalizálása, a támadó lőfegyverek betiltása, a milliárdosok és óriásvállalatok adójának növelése. – Végezzük el a munkát! – több ponton is ezzel a frázissal nyomatékosította javaslatait. A szlogen mintegy tucatszor hangzott el a 73 perces beszéd alatt, szóval

Az is feltűnő volt, hogy az elnök érzékelhetően igyekezett megszólítani a hagyományosan a Demokrata Párt szavazótáborához tartozó, de újabban a republikánus populizmus bűvöletébe került kétkezi (kékgalléros) munkásokat, például, amikor a jól fizető gyári munkák megteremtésével dicsekedett.

Az ellenzéki törvényhozók időnként bekiabálásokkal fejezték ki nemtetszésüket a beszéd alatt. A legnagyobb hangzavar akkor tört ki, amikor az elnök azzal vádolta meg a republikánusokat, hogy az idősek társadalombiztosítási (Social Security) és egészségbiztosítási programjának (Medicare) kivezetésére készülnek. – Hazug! - kiabálta például a szélsőjobboldali Majorie Taylore Green, aki ezt a 73 perc alatt kilencszer is Biden fejéhez vágta. Az elnök erre válaszul mintegy megígértette a zúgolódó közönséggel, hogy nem nyúlnak hozzá a programokhoz.

A külpolitikát Joe Biden csak futólag, beszéde utolsó részében érintette. Az amerikai közvéleményt napokban lázban tartó kínai kémléggömb ügyére utalva mindenesetre megígérte, hogy megfogja védeni az Egyesült Államokat, amennyiben Kína fenyegeti az ország szuverenitását.

Az elnöki évértékelőre a Republikánus Párt részéről Sarah Huckabee Sanders, egy hónapja beiktatott arkansasi kormányzó, Donald Trump egykori fehér házi szóvivője adta meg a hivatalos választ. A tízperces beszéd fő tézise az volt, hogy a baloldal kultúrharca miatt mára az „őrület és a normalitás” osztja ketté, ami valószínűleg jövőre az amerikai jobboldal egyik fő kampányüzete lehet. A 40 éves Huckabee Sanders azt is hangsúlyozta: ideje egy új generációnak kormányozni. Megjegyzése a 80 éves Biden mellett a 76 éves Trumpnak is szólt, aki továbbra is az egyetlen elnökjelölt-aspiráns republikánus oldalon