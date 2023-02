Á. Z.;

Európai Unió;tárgyalás;Orbán Viktor;csúcstalálkozó;Volodimir Zelenszkij;

2023-02-09 12:16:00

Az ukrán elnök részt vesz a brüsszeli EU-csúcson, személyesen akar beszélni Orbán Viktorral is

A magyar miniszterelnök kész a tárgyalásra.

Mind a 27 EU-tagország vezetőjével le akar ülni egy négyszemközti beszélgetésre az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csütörtökön kezdődő kétnapos csúcstalálkozóján a meglepetésvendég ukrán elnök – írja a Szabad Európa.

Ez azt jelenti, hogy Volodimir Zelenszkij a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral is tárgyalni akar, ami elég feszült pillanatokat hozhat, a két politikus ugyanis nem szívleli egymást túlságosan azóta, hogy az ukrán elnök a 2022. március 25-i EU-csúcson élő bejelentkezésben ment neki a magyar miniszterelnöknek, amiért nem hajlandó nyíltan Ukrajna mellé állni az agresszor Oroszország ellen vívott háborúban. – Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok. (...) Ezrek és ezrek mentek már el. És te hezitálsz, hogy szankciókat vezessetek-e be, vagy sem? És habozol, hogy átengedd-e a fegyvereket, vagy sem? És habozol, hogy kereskedj-e Oroszországgal, vagy sem? Nincs idő tétovázni. Itt az ideje, hogy máris döntsetek – fogalmazott akkor az ukrán elnök.

Változást azonban nem sikerült elérnie, az Orbán-kormány hivatalos álláspontja azóta is az, hogy Magyarországnak ki kell maradnia az orosz-ukrán háborúból, amiből többé-kevésbé nyílt oroszpártiság lett. Ennek a jele az a plakátkampány és népszavazás, amely a gazdasági válságért felelőssé tett „brüsszeli szankciók” miatt indult anélkül, hogy megemlítették volna, ezekkel a büntetőintézkedésekkel Oroszországot sújtják az Ukrajna ellen elindított háborúért, de Orbán Viktor legutóbbi megjegyzései is, amelyek szerint a Nyugatnak meg kell értenie, hogy Vlagyimir Putyin nem veszíthet Ukrajnában, orosz elnök célja pedig az, hogy kormányozhatatlan ronccsá tegye Ukrajnát, és ez sikerül is neki – Senkiföldje. Olyan mint Afganisztán – jelentette ki nemrég a miniszterelnök a Magyarországgal szomszéd országról, amiből messzire visszhangzó botrány lett, a kijevi külügyminisztérium bekérette és figyelmeztette miatta Íjgyártó István nagykövetet.

A Zelenszkij-Orbán-találkozóról a ma tartott Kormányinfón egyébként megkérdezték Gulyás Gergely kancelláriaminisztert, aki azt mondta, a magyar kormányfő kész megvitatni a két országot érintő kérdéseket, és lát is hajlandóságot a Zelenszkij-kormányban a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait korlátozó törvények módosítására. Arról, hogy valóban találkoznak-e, Gulyás Gergely nem tudott részletekkel szolgálni, mondván, biztonsági okokból az ukrán elnök brüsszeli programja nem nyilvános.

Volodimir Zelenszkij a szerdán tartott londoni és párizsi látogatás után megy el a brüsszeli EU-csúcstalálkozóra. Már felszólalt az Európai Parlament előtt, a szivárgó információk szerint pedig arra fogja kérni a 27 tagország állam- és kormányfőit, hogy támogassák

amely Ukrajna területi szuverenitásának teljes helyreállításán nyugszik.

Volodimir Zelenszkij egyébként 2022. június 21-én telefonon beszélt Orbán Viktorral, akit meg is hívott, látogasson el Ukrajnába. Ez nem a közeljövőben fog megtörténni, a magyar miniszterelnök a nemzetközi sajttótájékoztatóján jelezte, hogy 2023-ban nem kerít sort kijevi útra.