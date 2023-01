Á. Z.;

Magyarország;nagykövet;háború;Ukarjna;

2023-01-31 20:05:00

Kijev figyelmeztette Budapestet, hogy gyorsan hagyjon fel az ukránellenes szólamokkal

Helyrehozhatatlan következményei lesznek a két ország viszonyában, ha a magyar fél nem fejezi be.

„Nyomatékosítottuk, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan a magyar vezetés részéről régóta tapasztalható ukránellenes retorika, ami súlyos károkat okoz az ukrán-magyar kapcsolatokban” – közölte kedden a kijevi külügyminisztérium, mi hangzott el kedden azon a beszélgetésen, amelyre Íjgyártó Istvánt, Magyarország nagykövetét kérették be Orbán Viktor hírhedt megjegyzése után.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt csütörtökön egy külföldi újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen ejtett el el megjegyzést, hogy Ukrajna „senkiföldje”, ami elég keményen kivágta a biztosítékot a szomszéd országban. Az kijevi külügyi tárca másnap jelezte, hogy bekérették a magyar nagykövetet, akit – írja a Reuters – most figyelmeztettek arra is,

ha a magyar fél kitart „a negatív trend” mellett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyelőre egy Facebook-videóban szólalt meg, azt állítva, több okból „mindig is jóban akartunk lenni” Ukrajnával, már csak az ott élő 150 ezer magyar miatt is, de az ukránok ebben soha nem voltak partnerek, 2015 után lépésről lépésre, törvényről törvényre korlátozták a magyar kisebbség jogait. „Az a tény, hogy a magyar nemzeti közösségtől elvették azt a jogot, hogy a teljes spektrumú nemzeti nyelvű oktatáshoz hozzáférjen, olyan szinten sérti nemcsak a kétoldalú egyezményeket, hanem az Európai Unió vonatkozó jogszabályait is, hogy az sok deklarált ukrán szándék hitelességét megkérdőjelezi” – hangoztatta a tárcavezető.