Gy. D.;

Magyarország;földrengés;Szíria;Törökország;tragédia;mentési munkálatok;

2023-02-09 12:37:00

Átlépte a 17 ezret a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak a száma

A sérültek száma több tízezerre rúg. Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság HUNOR csapatának eddig 17 embert sikerült kimenekítenie.

Meghaladta a 17 ezret a törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma – idéz a CNN a két ország által közölt hivatalos adatokból.

Törökországban legkevesebb 14 014 ember vesztette életét – jelentette be csütörtökön Recep Tayyip Erdoğan török elnök a földrengés által leginkább sújtott térségben tett útja során. Szíriában legalább 3162 ember lelte halálát. Tisztségviselők elmondása szerint további több tízezren sérültek meg a két országban.

Segélyszervezetek figyelmeztetnek,

Recep Tayyip Erdoğan török elnök elismerte, hogy akadtak „hiányosságok” a mentési munkálatok közben. Törökországban az emberek egyre dühösebbek, amiért állításuk szerint az állam nem reagált kellő időben a katasztrófára. Erdoğan azonban kitartott amellett, hogy a hatóságok immár urai a helyzetnek.

Mindeközben visszatért a Twitter elérése az országban, igaz, a hatóságok emlékeztettek a mikroblog-szolgáltatást arra, hogy „köteles eltávolítani a félretájékoztatást” platformjáról. Mint azt a CNN megjegyzi, a Twitter éppen akkor vált elérhetetlenné, hogy az elnök szerdán megkezdte látogatását a földrengések által leginkább sújtott térségekben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, fokozza térségbeli tevékenységét, mivel az ott már jelenlévő betegségek terjedése újabb lendületet vehet a földrengés és az általa okozott pusztítás következtében.

Szintén eközben helyreállt a forgalom a Törökország és Szíria közötti Báb al-Havá határátkelőnél – közölte az ENSZ. A határátkelőhöz vezető út korábban károkat szenvedett a földrengés következtében. A határátkelő illetékese elmondta, szerdáig nem érkezett nemzetközi segély a közös határhoz, ellenben

A kutató-mentőcsapatok eközben továbbra is találnak túlélőket. Köztük van az két nőtestvér, akik

A keresés folytatódik.

Szintén csütörtökön beszámolt törökországi mentési műveleteiről az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság – speciális helyzetekben bevethető – HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezete is. Mint írják, már 17 embert sikerült kimenekíteniük. Az ötvenfős csapat és az öt katonaorvos a gyakori és erős utórengések ellenére harmadik napja, megállás nélkül dolgozik Antakya városában. „Kora reggelig tizenhét túlélőt ástak ki, köztük három gyermeket az Antakya városában lévő húszemeletes épület romjai közül. Rajtuk kívül huszonkét ember holttestét is kiemelték, valamint egy kutyát és egy macskát is megmentettek a mínusz 9 fokos hidegben” – írták.

Az eltűntek utáni kutatást most már nehéz munkagépek segítik, a magyar hivatásos tűzoltók a török AKUT (kutató-mentő) csapattal együtt dolgoznak.

Szintén a HUNOR-egységekkel együtt dolgoznak a mentőszolgálat szakemberei és a katonaorvosok, akik a romok között rekedt emberek ellátását végzik. A TEK orvosai a sürgősségi sátorban tevékenykednek, kilenc kimentett sérültet láttak el. „A túlélők romok alatti helyzetét keresőkutyák, vékony résekbe is bedugható keresőkamerák és akusztikus személykeresők segítségével határozzák meg. A túlélők helyzetének beazonosítása után törnek utat hozzájuk, ami gyakran órákba telik” – írták.

Szintén csütörtökön videofelvételt osztott meg a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat is arról, hogy miként sikerült egy speciális, száloptikás kamera segítségével megtalálniuk a romok alatt rekedt, majd kimentett édesanyát.

A földrengésben legalább három amerikai állampolgár is életét vesztette, és további négy ausztrál állampolgárt eltűntként tartanak nyilván – mondták tisztségviselők. Eközben két, korábban halottnak vélt ukrán állampolgárra bukkantak élve egy ház romjai alatt.

A mentési műveleteket azonban jelentős mértékben nehezíti a rendkívül hideg időjárás, továbbá az utórengések is; a hétfői, 7,8-as erősségű földrengés óta legalább 125 olyan utórengést mértek, amely 4-nél nagyobb erősségű volt.