nepszava.hu;

jég;életveszély;bírság;tilalom;jégtakaró;Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság;szabad vízek;

2023-02-09 15:53:00

Életveszélyes a Balaton vékony jegére lépni, ami a hétvégére még el is olvadhat

A rendőrség felhívása arra is figyelmeztet, hogy – meghatározott esetekben – az ország többi szabad vizén is tilalom van érvényben. A szabályszegőket akár 150 ezer forintra is büntethetik.

Közlekedésre és sportolásra egyaránt alkalmatlan a Balaton parti sávjának egyes részein, valamint a kikötőkben kialakult jég, amelyen jelenleg életveszélyes tartózkodni, de az időjárás-előrejelzések szerint a tó a következő napokban sem fagyhat be teljesen, sőt szombaton olvadás kezdődhet, és a várható erős szél hatására el is tűnhet a parti részeken a jégtakaró – derül ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a police.hu oldalon olvasható közleményéből.

Az Időkép előrejelzése szerint ugyan szombat hajnalban -10, -2, azonban kora délután már 3-9 fok várható. Vasárnap az előző napokhoz képest jóval enyhébb lesz az éjszaka, -3, +3 fok valószínű, míg napközben 4-10 fok között alakulhat a hőmérséklet.

A rendőrség kiemeli, hogy a jelenleg kialakult jégréteg 3-7 centiméter közötti, teljesen változó szerkezetű, de összességében a biztonságos jégen tartózkodásra nem alkalmas. – A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert – tették hozzá.

Arra viszont már a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság hívta fel mindenki figyelmét, hogy tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

A vízirendészek egyébként a Balaton teljes parti sávját kiemelten ellenőrzik, és szabályszegés esetén a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, amelyben akár 150 ezer forintos pénzbírsággal sújthatják az illegális jéghasználókat.

A felhívás szerint „a jeges vízből mentett embert azonnal nem szabad túlfűtött, meleg helyre vinni, hanem a jeges ruházatától megszabadítva, fokozatosan kell felmelegíteni a testét, ezután pedig minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni. Leszögezték, ha bárki bármilyen jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlelnek – beszakadás vagy süllyedés – azonnal hívják a 112-es segélyhívón a vízirendészet járőreit, vagy kérjenek segítséget a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1817-es vízi segélyhívó telefonszámán.