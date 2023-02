Papp Zsolt;

monetáris politika;euróárfolyam;forinterősödés;

2023-02-10 17:19:00

Jött a fordulat, tovább erősödhet a forint

Idén az elemzők is a magyar fizetőeszköz folytatódó erősödésére számítanak.

Az elmúlt napokban 385 forint alá csökkent az euró. Utoljára tavaly májusban számított ilyen olcsónak az uniós fizetőeszköz. Persze minden viszonylagos: egy éve még bőven 360 forint alatt jegyezték a közös európai devizát. Ez 12 hónap alatt még mindig 8-9 százalékos leértékelődés. Igaz, az elmúlt hetek során a befektetők szemében egyértelműen megváltozott a forint megítélése. Bár a Népszavának nyilatkozó elemzők a következő hetekre nem zárják ki az újabb, 400 forint felett árfolyamot sem, alapvetően most mégis inkább további erősödésre számítanak.

Nem lepődött meg a forint év eleje tapasztalt erősödésén Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Tavaly a befektetők még igencsak kedvezőtlenül ítélték meg a hazai devizát. A folymatot a jegybank októberi, rendkívüli kamatemelése fordította meg. A sérülékenységet csökkentette az uniós pénzekről született, feltételes, decemberi megállapodás, illetve a gázárak jelentős esése is. (A jelentős behozatal miatt a forint árfolyama szoros összefüggést mutat a földgázéval.) Az elmúlt hetek során javultak a piacok növekedési és pénzromlási kilátásai, ami növeli a befektetők kockázati étvágyát. Bár ezek az apró fordulatok a további gyengülés ellen hatnak, az erősödést nem feltétlenül alapozzák meg.

A fordulatot az év eleje hozta, amikor a nagy befektetési bankok és portfoliókezelők újranyitották könyveiket, a forintban már nem a kockázatokat, hanem a lehetőségeket figyelve. Így januárban jelentős tőke áramlott az állampapírpiacra, ami a forintra is kedvezően hatott. A magas, 18 százalékos jegybanki kamat ráadásul támogatja a hazai pénznem melletti befektetéseket, illetve drágítja az ellene folytatott spekulációt. Jelenleg nem éri meg a forint elleni fogadni – véli Trippon Mariann.

A következő hetekben-hónapokban az elemző nem számít feltétlenül a jelenleg 384-385-ön álló forint további lendületes erősödésére. Az év eleji forint-rally után most sávos hullámzásra számít. Minden kockázat nem tűnt el, és sérülékenységeink tekintetében is csak lassú javulás várható. A külső hangulat bármikor romolhat, szomszédunkban folytatódik a háború. Így idén a hírektől függően szélesebb, 375-405-ös sávra számít. Az év végére 380-385 forintos eurót várnak. A hazai devizának erőt ad a jegybank irányadó, 18 százalékos kamata. Arra számítanak, hogy a jegybank – tanulva a tavalyi hibákból – csak nagyon óvatosan és lassan csökkenti a kamatot. Így Trippon Mariann változatlanul a forintot támogató monetáris politikára számít.

Ne most vásároljanak devizát a külföldre indulók: amíg lehet, várjanak a váltással, vagy tervezzék az utazást decemberre – tanácsolta félig viccelődve Suppan Gergely, a Magyar Bankholdig vezető elemzője. Idén év végéig a szakember szintén a hazai fizetőeszköz számottevő erősödésére számít. Ugyanakkor, ha jön egy rosszabb hír vagy kedvezőtlen jegybankelnöki nyilatkozat, bármikor megremeghet az árfolyam. Suppan Gergely a Bankholding jelenleg felülvizsgálat alatt álló előrejelzéséről annyit árult el, hogy a korábbiaknál erősebb forintot várnak. A KSH napokban közölt decemberi, külkereskedelmi adatsora hatására térségi szinten is kiugró mértékben erősödött a magyar fizetőeszköz. Az egyenleg javulásához a visszaeső hazai fogyasztás és a javuló cserearányok vezethettek. Ez támaszt adhat a forintnak, miközben a változatlanul mérséklődő energiaárak a cserearányok érdemi javulásához vezethet. A meredeken javuló külső egyensúly gyökeres fordulatot hozhat a hazai deviza megítélésében. A forintra a pénteken megjelenő inflációs adat is hatást gyakorolhat: egyre több jel utal ugyanis a pénzromlási ütem fordulatára. Mindez az energiaárak esésével együtt az infláció várakozásoknál gyorsabb mérséklődéséhez vezethet, ami szintén javíthatja a forint megítélését – vélekedett Suppan Gergely.