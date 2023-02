nepszava.hu;

2023-02-09 21:34:00

Húszezer fölött a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak a száma

A török egyetemeket határozatlan ideig bezárták, az általános- és középiskolák téli szünetét pedig február 20-ig meghosszabbították.

A Törökországot és a Szíriát sújtó pusztító földrengés áldozatainak száma jelenleg már legalább 20 451 – jelentették csütörtök este a két ország hatóságai a legfrissebb adatok alapján. A CNN közölte, a törökországi Katasztrófa- és Vészhelyzet-kezelési Ügynökség szerint a halottak száma legalább 17 134, a sérülteké pedig 70 347. A szíriai állami média azt közölte, hogy náluk a halálos áldozatok száma legkevesebb 3317, és ebből – a Fehér Sisakok polgári védelmi csoportja szerint – 1970-en a lázadók által birtokolt északnyugati területeken vesztették életület, míg 1347 ember lelte halállát a szíriai kormány fennhatósága alatti részeken. Szíriában eddig összesen 5245 sebesültet regisztráltak.

Miközben a kutatás-és mentés folyamatos, és világ minden tájáról, így a Magyarországról is érkezett mentőalakulatok megfeszített erővel dolgoznak, hogy minél több túlélőt kimenthessenek, az Egyesült Királyság csütörtökön bejelentette, további 3,64 millió dolláros támogatást ad a Fehér Sisakok szervezetnek a szíriai mentési munkálatokra. A britek már eddig is 4,62 millió dollárral segítettek Szíriának, ahol a mentést nem csak az időjárási nehézségek, hanem a polgárháborús állapotok is nehezítik.

A szíriai helyzettel kapcsolatban António Guterres, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) főtitkára kijelentette, hogy nyitott az ötletre, hogy újabb határátkelőket is megnyissanak a segélyszállítmányok előtt, és ehhez a Biztonsági Tanács támogatását kéri, bízva abban, hogy konszenzusos döntés születhet. Guterres szerint az ENSZ első, hat teherautóból álló konvoja csütörtökön megérkezett Észak-Szíriába, de ennél sokkal többre van szükség. Az ENSZ a jövő hét elején adománygyűjtést indít Szíriának, egyben már 25 millió dollárt fel is szabadított a világszervezet.

A Törökországban dolgozó magyar mentőcsapatok közül a HUNOR egységének friss adatait este közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja. Eszerint eddig a kimentett tizenhét túlélő mellett már huszonhétre nőtt a romok alatt talált holttestek száma. A HUNOR-ral együtt dolgozó TEK és a Magyar Honvédség orvosai eddig tíz sérültet láttak el, és egy másfél éves gyermek állapotát stabilizálták. A kutatás folytatódik.

Ugyancsak friss fejlemény Törökországból, hogy a török ​​felsőoktatási tanács döntött: a 10 tartományt sújtó földrengés miatt további értesítésig nem nyitnak meg törökországi egyetemek. Közleményük szerint a földrengés sújtotta régiókból származó, más régiók iskoláiba járó diákok nehezen tudnának a tanulmányaikra koncentrálni, egyrészt elvesztett, vagy még mindig keresett rokonaik, hozzátartozóik miatt, illetve sok hallgató maga is részt vesz a mentésben. Mahmut Ozer török ​​oktatási miniszter azt is bejelentette, hogy az iskolák február 20-ig országszerte zárva tartanak. – Tanáraink tízezrei vannak a terepen, ezért egy héttel meghosszabbítjuk az eredetelileg február 13-ig tartó téli szünetet – tette hozzá.