nepszava.hu;

földrengés;Törökország;sérülés;mentőkutya;

2023-02-10 16:09:00

Megsérült a földrengés okozta törökországi romok között Gogó, a magyar keresőkutya

A mentőkutyák szinte fáradhatatlanul kutatnak a túlélők után, de a szűk rések és törmelékek között sokszor még a legtapasztaltabbaknak is nehéz és veszélyes bejutni az összedőlt épületekbe.

Keresés közben érte baleset a Kutyákkal az Életért Alapítvány egyik segítő kutyáját, Gogót – ezt a törökországi földrengés túlélői és áldozatai után kutató magyar egységekkel együtt a helyszínen éjjel-nappal, négy órás váltásban dolgozó szervezet szakemberei közölték a Népszavával. – A törökországi földrengés túlélői után kutató négylábú hőst a csapat munkatársai azonnal ellátták, egyelőre bizonytalan, hogy visszaengedhetik-e a terepre – írták a közleményükben.

Gogó a romokon mászott, amikor két lábujja között megsebesült az úgynevezett úszóhártya. A mentőcsapat szerint az azonnali ellátás és bekötözés ellenére a kutya munkáját jelenleg mellőzniük kell a mentőakciók során, amelynek körülményeiről is helyzetértékelést adtak: „Az elmúlt napokban négy órás váltásban dolgoztak a szakemberek keresőkutyáikkal, akár a mínusz 9 fokos éjszakai hidegben, akadozó áram-, és vízellátás mellett, tartva az utórengések okozta mozgásoktól. A legfontosabb támpont a keresőkutyák jelzése, akik fáradhatatlanul kutatnak az emberek után.”

A Kutyákkal az Életért Alapítvány két jászberényi és egy miskolci mentőkutyás párosa hétfőn este érkezett a katasztrófa helyszínére a Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportjával együtt. – Az összedőlt épületekbe, a szűk rések és törmelékek között sokszor még a legtapasztaltabbaknak is nehéz és veszélyes bejutni, a feltárás során óhatatlanul is történhetnek balesetek, még a profi kiképzésen átesett kutyákkal is. Harminc éve foglalkoznak eltűnt személyek felkutatásával a nap 24 órájában, térítésmentesen. Már több alkalommal részt vettek nemzetközi segítségnyújtásban. Kutattak már romok alatt rekedt túlélők után Indonéziában, Indiában és korábban Törökországban is. A jelenleg is a helyszínen tartózkodó kutyáink, köztük Gogó is rendelkezik IRO nemzetközi romkutató vizsgával – tette hozzá az alapítvány.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt közölte, hogy a magyar mentőegységek eddig 27 túlélőt találtak, a magyar kontingens 156 fős, összesen 26 kutyával. Az OMSZ mentőegységéhez egy 18 fős TEK-alakulat is csatlakozott. Közben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán a HUNOR mentőcsapat tagjai arról számoltak be, hogy egyre nehezebben haladnak a mentéssel. Eddig tizenhét túlélőt mentettek ki a romok alól, és huszonkilenc halottat hoztak felszínre, valamint több állatot is kimenekítettek.