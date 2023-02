nepszava.hu;

A légiriadók és a civileket célzó orosz rakéták napja lett Ukrajnában ez a péntek

Délutánig 71 cirkálórakétából 61-et szedett le az ukrán légierő, de halálos áldozatai és sérültjei is vannak a támadásnak.

A jelentések szerint ismét légiriadó-szirénák dübörögnek Ukrajna minden régiójában. – írja a Sky News, megjegyezve, ez pénteken már a harmaik országos légiriadó, amiről a Twitteren a Kijev Independent térképet is közölt. Moszkva nagy hatótávolságú légicsapásokat mért Ukrajnára péntekre virradóra. és egy óra alatt legalább 17 rakéta zúdult a délkeleti Zaporizzsja városára.

A támadásokról, amelyek a fővárost, Kijevet is érték, korábban maga Denisz Smihal miniszterelnök számolt be közösségi oldalain. – Oroszország nem tudja elfogadni a kudarcokat, ezért továbbra is terrorizálja a lakosságot. Újabb kísérlet az ukrán energiarendszer lerombolására és az ukránok megfosztására a fénytől, a hőtől és a víztől. A ma reggeli támadás során Oroszország több mint ötven cirkálórakétát lőtt ki, amelyek nagy részét légvédelmi erőink lőtték le – írta.

A legfrissebb adatokat az ukrán légierő közölte, eszerint délutánig Oroszország 71 cirkálórakétát lőtt ki, ebből 61-et lelőttek. Az újabb támadási hullámról Volodimir Zelenszkij Facebook-bejegyzésében azt írta, valamennyi kilőtt orosz rakétát civilekre, illetve civil infrastruktúrára irányították, és sajnos áldozatok és sérültek is vannak. Felidézte, hogy pénteken több orosz rakétát is Moldova és Románia légtere mellett lőttek el.

– Ezek a rakéták kihívást jelentenek a NATO számára, a kollektív biztonság számára. Ez az a terror, amit meg lehet és meg kell állítania a világnak – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij.

Mindeközben egyre nő a feszültség Lengyelország és Belarusz között. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, miután egy ellenőrző pontot már lezártak a két ország határán, azt mondta további határétkelőkre is lakat kerülhet. A lépés vagy lépések indoka a biztonság, és annak a gyanúja, hogy Belarusz egyre inkább az oroszok, a Kreml eszközévé válik. A lépést azóta a belarusz vezetés elítélte és katasztrofálisnak nevezte.