nepszava.hu;

Irán;kivégzés;tüntetések;megemlékezés;bojkott;magyar nagykövet;megtorlás;iráni iszlám forradalom;

2023-02-10 18:47:00

Nemzetközi bojkott övezte az iráni iszlám forradalmi megemlékezést, de a magyar nagykövet mégis elment rá

Miközben Varga-Haszonits Zoltán éppen azt hallgatta Teheránban, hogy „hisszük, hogy a Nyugat-Ázsiában és az iszlám világban 70 éve uralkodó krízis gyökere a pusztító cionista rezsim”, addig Soltész Miklós éppen Köves Slomóval járt Jeruzsálemben találkozni diaszpóráért és antiszemitizmus elleni harcért felelős miniszterével, Amichai Chiklivel.

Az uniós nagykövetek két kivétellel mind távolmaradtak az egyre jobban izolálódó iráni rezsim csütörtöki állami megemlékezéséről, két kivétellel: a lengyel mellett a magyar nagykövet, Varga-Haszonits Zoltán is tiszteletét tette az eseményen – írja a történtekről beszámoló hvg.hu. Emlékeztettek, az 1979-es iráni iszlám forradalom 10 napos megemlékezési eseménysorozatának egyik rendezvényére a teokrácia vezetői mellett az országban szolgálatot teljesítő nagyköveteket is meghívták.

Így végül a magyar és a lengyel vezető diplomata együtt hallgathatta meg Ibrahim Raiszi iráni elnök nagykövetekhez intézett beszédét arról, hogy „néhány nyugati ország képtelen elfogadni, hogy Irán valójában szabad ország”. A lap azonban hozzáteszi, erről vélhetően másképp vélekednek annak az 520 emberneka rokonai, akiket kivégeztek, vagy megöltek a véres összecsapások során az elmúlt hónapokban. Tehát a magyar diplomácia „kettős játékot játszik a Közel-Keleten”: egyszerre szeretnének jóban lenni Jeruzsálemmel és Teheránnal is, ami azért néha nehezen összeegyeztethető – olvasható a cikkben.

Az áldozatok rokonai az elmúlt hetekben bojkott-felhívást tettek közzé azért, hogy minél több ország maradjon távol az iráni rezsim szimbolikus ünnepségeiről. Ennek eredményeként mutatja be foghíjas, szűk körű rendezvényként azt az eseményt is egy videó, melyen Varga-Haszonits Zoltán magyar nagykövet részt vett. A videó végén a készítők meg is jegyezték:

A magyar diplomácia jelenléte azért is figyelemre méltó, mert Magyarország az Európai Unión belül az izraeli érdekképviselet egyik zászlóvivője. – Így fordulhatott elő, hogy miközben Varga-Haszonits Zoltán éppen azt hallgatta Teheránban, hogy „hisszük, hogy a Nyugat-Ázsiában és az iszlám világban 70 éve uralkodó krízis gyökere a pusztító cionista rezsim”, addig Soltész Miklós éppen Köves Slomóval járt Jeruzsálemben találkozni diaszpóráért és antiszemitizmus elleni harcért felelős miniszterével, Amichai Chiklivel.

Voici donc l’ambassadeur hongrois à côté de Raïssi à la cérémonie d’hier et l’ambassadeur de Pologne en train de serrer la main au ministre des affaires étrangères iranien. Tous les autres diplomates européens ont boycotté la cérémonie. https://t.co/2MSE9NS1YM pic.twitter.com/sL7gFhwTlC — lettres de Teheran (@LettresTeheran) February 10, 2023

Soltész Miklós jelenleg a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és az izraeli miniszter kifejezetten arra kérte a magyar egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, hogy „Magyarország segítsen az Izrael-ellenes szervezetek uniós támogatásának leállításában”.