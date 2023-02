Rosznáky Varga Emma;

Philomena Cunk áltudományos ámokfutása maga a tökéletes abszurd, kötelező a Netflix új sorozata

Az év fantasztikus agymenése.

Általános lelkesedés fogadta a legújabb Netflix-sorozat, a Cunk on Earth (magyarul Philomena Cunk szerint a világ) debütálását, a reakció érthető, az öröm pedig indokolt. Philomena Cunk karakterét Charlie Brooker brit tévés műsorvezető és író találta ki még 2013-ban. A Diane Morgan által megformált ostoba és arrogáns riporternő korábban is feltűnt a BBC-n, többek között a Cunk on Shakespeare és a Cunk on Britain sorozatokban.

Charlie Brooker neve a magyar nézőnek a Black Mirror-széria kapcsán lehet ismerős, Brooker jegyzi ugyanis a disztópia-antológiasorozat legtöbb epizódjának forgatókönyvét. Ám míg a Black Mirror a legégetőbb kérdéseket tette föl a jövővel kapcsolatban, addig a Cunk on Earth a lehető legagyamentebb kérdéseket teszi föl a múlttal kapcsolatban.

A Cunk on Erath ugyanis egyáltalán nem kíván igaztalan adatokkal dolgozni, megtéveszteni, a benne megjelenő szakértők sem kóklerek, csupán maga Philomena Cunk személye és a feltett kérdések fosztják meg az eredményt a tudományosságtól.

A dokumentumfilmek jól ismert kliséivel indul az első epizód, melyben Philomena Cunk a narrátorok komolykodó stílusában bejelenti, hogy az emberi civilizáció mélyére fog ásni öt epizód keretén belül. Már a rövid bevezető snittek is biztosítják a nézőt afelől, hogy paródiát lát, Philomena Cunk áltudományos ámokfutására viszont lehetetlen felkészülni. A szatírában megjelenő szakértők valódi tudományos munkát végző professzorok, akikkel állítólag előzetesen közölték, hogy viccről van szó, mégis nehéz faarccal egy olyan kérdésre válaszolni, hogy „Melyik bír nagyobb kulturális jelentőséggel, Beyoncé Single Ladies című száma vagy a reneszánsz?”.

Nehéz visszaadni a Cunk on Earth sziporkázó humorát, de talán hasonlítható egy másik brit leleményhez, a Monty Python Repülő Cirkuszához. Bár a riporternő egyedüli fikciós karaktere a sorozatnak, Philomena olykor-olykor indokolatlanul példálózik Paul barátjával és Seannal, az exével. Philomena Leonardo da Vinci repülőgépterveit látva megjegyzi, Paul barátjának sokkal meggyőzőbb rajzai voltak a kígyójának szánt házi tervezésű futógépéről, de ugyanilyen könnyedén hasonlít egy hidegháborús helyzetet az exéhez. Philomena Cunk karaktere a sekélyesség netovábbja, a XXI. század emberének szélsőséges karikatúrája, ahogy felveti, hogy a némafilmekben azért mozognak olyan gyorsan az emberek, mert izgulnak a szokatlan technikától, vagy, amikor kijelenti, az első Ford T-modell semmire nem volt jó, hiszen nem volt benne se pohártartó, se rádió, se GPS.

A szakértők olykor megpróbálják átértelmezni a hallottakat, néha megbotránkoznak, kegyesen válaszolnak, ledöbbennek, vagy elnevetik magukat Philomena kérdésein, de alapvetően mindenki benne van a játékban, azonban láthatóan semmi sem megrendezett. Egyszerűen kihagyhatatlan a Cunk on Earth, mely alig félórás részeivel még a sorozatellenes nézők számára is ajánlott. Év eleje van, de megkockáztatható, decemberben is emlékszünk majd rá.

