Huszonötezer felett a törökországi földrengés halottainak a száma, szombaton már több építőipari cég vezetőjét is őrizetbe vették

Történnek még kisebb csodák, van túlélő, akit 133 óra múltán hoztak felszínre a romok alól.

Szombat délutánig már több mint 25 ezer olyan emberről szereztek tudomást a hatóságok, aki Törökországban és Szíriában a hétfő hajnali hatalmas földrengés halálos áldozata lett. A CNN általa idézett adatok szerint Törökországban 21 848-nál jár a halálos áldozatok száma – erről és a 80 104 sebesültről Recep Tayyip Erdoğan elnök tett bejelentést –, Szíriában 3553 halálos áldozatot számoltak össze, utóbbiak közül 2166-ot a felkelők ellenőrzése alatt álló területeken.

Bár egyre csökken az esélye, hogy élve kerüljön elő valaki a romok alól, kisebbfajta csodákra van még példa. Nemrég írtuk meg, hogy a törökországi Kahramanmaraşban 119 óra múltán hoztak felszínre egy fiút a mentőegységek,

Törökországban több 80 éve nem végzett ekkora pusztítást földrengés, az Anadolu hírügynökség minisztériumi közlésekre hivatkozva azt írta, eddig 7584 olyan épületet számoltak meg, amelyik összedőlt, és 12 617 olyat, amelyik súlyosan rongálódott a természeti katasztrófa következtében. Szakértői vélemények szerint ehhez a pusztításhoz kellett hatósági szemhunyás, vagyis az építkezési előírások figyelmen kívül hagyása is, és úgy tűnik, a törökök el is kezdtek felelőséket keresni, szombaton több építőipari cég vezetőjét is őrizetbe vették. A ciprusi Nicosiában elfogott Hasan Alpargün cége az Adanában, az isztambuli repülőtéren lekapcsolt Mehmet Yaşar Coşkun cége a Hatay tartománybeli építkezéseket irányította, de bilincs kattant annak a İbrahim Mustafa Uncuoğlunak a csuklóján is, akit egy gazientepi építkezés miatt akarnak kérdőre vonni. Más kérdés, hogy hatósági felelősségvállalásról egyelőre nem érkeztek hírek.

Mehmet Yaşar Coşkun Montenegróba akart menekülni, letartóztatásáról az Anadolu videót is közölt.

Bár Recep Tayyip Erdoğan korábban úgy nyilatkozott, hogy az újjáépítés egy évig fog tartani, szakértői vélemények szerint több éven át húzódik majd.