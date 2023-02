Fekete Norbert;

toborzás;

2023-02-12 19:41:00

A járőr és a határvadász a legkevésbé népszerű munkakör a rendőrségnél, az érdeklődők többségét az egyenruha vonzza

Drónpilótát és festőt is keres a rendőrség.

– Szívesen lennék bűnügyi laboráns, bár nem tudom, az pontosan mit csinál, de az utcán nem járkálnék – mondta lapunknak egy ötvenes férfi. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Teve utcai székházában jártunk, ahol a csütörtökön tartott állásbörzére hatszázan regisztráltak és több mint ötszázan meg is jelentek. A szervezők mindent bevetettek, hogy izgalomba hozzák a rendőrös akciófilmeken felnőtt jelentkezőket: a bejáratnál csillogó rmotorok fogadták a látogatókat, odabent drónok, rendőrkutya, pisztolyok és karabélyok, valamint díszegyenruhába öltözött rendőri vezetők fogadták őket.

Az ötvenes férfi egyébként sok mindent csinált már. Mint mesélte, dolgozott már pályázatíróként, tetőfedőként az építőiparban, most egy társasházkezelőnél karbantartó. Elmondása szerint a jelenlegi munkáját egyelőre nem érinti a válság, az állását nem félti, az izületeit viszont igen, ezért fizikailag kevésbé megterhelő munkát keres. Mint mondta, magától eszébe sem jutott volna a rendőrségnél munkát nézni, egy hirdetésben futott bele a toborzónapba, és mivel több álláslehetőséget is megnéz, úgy volt vele, ez is belefér, aztán majd meglátja.

Találkoztunk sokkal tudatosabb próbálkozóval is. A 20 éves Veress Attila például az általános iskola óta nyomozónak készül. Ennek megfelelően választotta a közszolgálati ügyintéző technikumot is, a rendőrségi palota aulájában most a továbbtanulását tervezgette. Bár már eldöntötte, hogyan tovább, azért elvett egy prospektust a helikopterpilóta képzés pultjáról is: „ez egy kicsit izgalmasabb“ – állapította meg, de ez sem tántorította el eredeti karrierálmától.

A kihívás mellett az egyenruha vonzza rendészeti pályára Sipos Krisztit és Nagy Vivient. A két 19 éves lány szintén rendészeti technikumba jár, Kriszti gyerekkorában, Vivien pedig nyolcadik végére, a rendőrös filmek „ihletésére“ döntötte el, hogy egyenruhás lesz. Mindketten adó- és pénzügyi nyomozók szeretnének lenni, de gyorsan hozzátették, semmiképpen nem számokat és könyveléseket szeretnének bújni, inkább terepre mennének. Mint megtudtuk, egyikük családjának sincs rendészeti háttere, ezért szüleik aggódnak, „nem repestek az örömtől“, amikor a lányok bejelentették szándékukat, de támogatják őket.

Az információs asztalok mögött a rendőrség munkatársai szakterületenként várták az érdeklődőket: lovasrendőrök, határvadászok, kibernyomozók válaszoltak a kérdésekre. Ezen kívül fizikai és pszichológiai tanácsadással is szolgáltak az álláskeresőknek. De nemcsak egyenruhásokat kerestek: egyebek mellett karbantartóra, festőre, titkárnőre, bérszámfejtőre is „vadászik” az ORFK.

Az egyéni látogatók inkább az idősebb korosztályból kerültek ki, ők túlnyomórészt a civil állások iránt érdeklődtek. A fiatalok – akik jellemzően rendészeti iskolákból, csoportosan érkeztek – ugyanakkor szinte mind egyenruhásnak készülnek.

Nem csodálkozik ezen Pongó Géza a Független Rendőr Szakszervezet elnöke. A tiszteknél alacsonyabb a fizetés, az előléptetési lehetőségek utóbbi években történt drasztikus szűkítése miatt, aki teheti, elkerüli az utcai járőrködést. A kilencvenes években még tanulmányi ösztöndíjakkal – szabadságokkal, sőt, juttatással – támogatták a tiszthelyetteseket, hogy szerezzenek diplomát, mára ezek a lehetőségek gyakorlatilag megszűntek – mondta a Népszavának Pongó. A határvadász egységeknél a minimumra vitték le a képesítési elvárásokat - érettségi helyett akár nyolc általános is elég - , amit a szakszervezet szakmailag nem támogatott. Csak azért tudták ezt mégis elfogadni, mert a határmenti rendőrőrsöket tehermentesíteni tudták a kerítés őrzése alól, így kiadhattak szabadnapokat, a rendőrök több időt tölthetnek a családjaikkal - indokolt az elnök. Információi szerint a tervezett négyezer fős keretet mára nagyjából félig sikerült feltölteni, de pontos számokat nem ismer. A betöltetlen állásokról sem rendelkeznek hivatalos adatokkal a szakszervezetnél, de Pongó szerint üres pozíciók nem is nagyon vannak a rendőrségen, mert ha tartósan nem tudnak betölteni egy helyet, akkor inkább megszüntetik a státuszt.

Amint a toborzón elhangzott, az ORFK több mint ötvenezres létszámmal rendelkezik, a börzén 108-féle álláslehetősséget kínálnak. Arra azonban sem a helyszínen, sem később írásban nem kaptunk választ, jelenleg hány betöltetlen állás van a rendőrségnél. Utoljára egy évvel ezelőtt közölt adatokat az ORFK, akkor a teljes létszám 10 százaléka hiányzott, azaz mintegy négyezer fő.