MTI-Népszava;

Ukrajna;Joe Biden;Novák Katalin;

2023-02-13 16:56:00

Novák Katalin Varsóban találkozik Joe Bidennel, ahol elmondja neki, milyen fontos a mielőbbi békekötés

Hát ha ezt nem tudja az amerikai elnök magától is.

A közép-ázsiai országokkal való kapcsolat Magyarország számára kiemelten fontos. Magyarország elkötelezett tagja az euroatlanti szövetségnek, de fontos, hogy baráti kapcsolatok szülessenek a keleti, köztük a közép-ázsiai országokkal is - mondta Novák Katalin köztársasági elnök Szadir Zsaparov kirgiz köztársasági elnökkel tartott hétfői sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában Budapesten.

Mint az MTI beszámolójából kiderül, az államfő kijelentette,egyszerre szeretnénk a szövetségi kapcsolatainkat ápolni és pragmatikus, jó viszonyt kialakítani a közép-ázsiai országokkal is. Hozzátette: van potenciál Magyarország és Kirgizisztán gazdasági kapcsolataiban. Novák Katalin szólt arról, a két ország erősödő kapcsolatát jelzi az is, hogy Magyarország két éve nyitott nagykövetséget Kirgizisztánban. Elmondta, a megbeszélésen elhangzott: kiemelt cél az illegális migráció elleni fellépés, s a nap folyamán még beszélni fognak a fiatalok oktatásáról, a mobilitás fontosságáról is.

Egy kérdésre válaszolva jelezte,