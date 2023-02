Szijjártó Péter visszaszólt a nagykövetnek, kezd kitörni egy nagy magyar-amerikai botrány

Á. Z.;

USA;Magyarország;botrány;nagykövet;Szijjártó Péter;David Pressman;

2023-02-02 19:12:00

A külgazdasági és külügyminiszter szerint David Pressman Magyarország belügyeibe akar beavatkozni. Válaszul felhívták a figyelmét, az, hogy Oroszország próbál újrarajzolni határokat Európában, talán nem kizárólag magyar belügynek számít.

Az AP hírügynökség is felkapta a hírt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön teljes mértékben érdektelennek nevezte, mit gondol Magyarországról David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

A tárcavezető csütörtökön az ATV kérdésére beszélt erről azután, hogy David Pressman a Politico kérdésére e-mailben azt írta, az Orbán-kormány szívesen beszél békéről, de úgy, hogy elítéli az Oroszország elleni nyugati szankciókat és azokat a tűzszüneti javaslatokat támogatja, amelyekkel az Ukrajna elleni háborúban a Kreml áll elő. Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, érdektelen, teljes mértékben érdektelen, hogy az amerikai vagy bármelyik másik nagykövet mit gondol a magyarországi belpolitikai folyamatokról, mert nincs közük hozzá.

– figyelmeztette Szijjártó Péter az amerikai nagykövetet. A külgazdasági és külügyminiszter – fűzhetjük hozzá – mintha elfelejtett volna emlékezni arra, hogy az Orbán-kormány és maga Orbán Viktor is rutinszerűen beleszól az Egyesült Államok belügyeibe Donald Trump nyílt támogatásától át egészen addig, hogy a miniszterelnök 2022 augusztus 4-én személyesen fellépett a nagy amerikai konzervatív konferenciasorozat egyik eseménye, a dallasi CPAC Texas 2022 első napján.

David Pressman nemrég a Twitteren reagált a Szijjártó-féle nyilatkozatra. Nem tartjuk kizárólag a magyarországi belpolitikai folyamatok részének, hogy Oroszország próbálja egyoldalúan újrarajzolni Európa határait – hegyezte meg szárazon az amerikai nagykövet.

Respectfully, we do not consider Russia’s attempt to unilaterally redraw the borders of Europe as just a “domestic political development in Hungary.” pic.twitter.com/UWCtFhc4Dl