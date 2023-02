nepszava.hu;

Cihanouszkaja: Elfogadhatatlan Szijjártó Péter minszki vizitje

Minderre pedig akkor kerül sor, amikor az EU újabb szankciókat fontolgat a diktatúra ellen.

Az amerikai sajtóban is feltűnést keltett, hogy a külgazdasági és külügyminiszter abba a Belaruszba tett látogatást, amely csendestársa Putyinnak az ukrajnai invázióban.

Mint az ABC beszámolójából kiderül, Szijjártó Péter az első olyan magas rangú uniós tisztségviselő, aki Minszkbe látogatott azt követően, hogy a Lukasenka-rezsim 2020 nyarán brutálisan leszámolt az ellenzékkel. A rendszer ellenzékének több tagját bebörtönözték, másokat elüldöztek, a tüntetéseket pedig karhatalmi erővel szétverték. A magyar politikus utazására ráadásul akkor került sor, amikor az EU egy újabb szankciócsomagot fontolgat Belarusz ellen. Már eddig is számos büntetőintézkedést vezettek be a diktatúra ellen az ellenzék elnyomása miatt, valamint azért is, mert orosz csapatok állomásoznak az ország területén.

Lukasenka legnagyobb ellenfele, a külföldi emigrációba kényszerült Szvajatlana Cihanouszkaja elítélte Szijjártó Péter minszki kiruccanását.

Szijjártó egyébként előzetesen magát mártírpózba állítva jelezte, hogy a nyugati politikusok, valamint az úgynevezett „nemzetközi liberális média” majd el fogja mondani, milyen rossz, amiért tárgyalt kollégájával. Ennek kapcsán azt hangoztatta, hogy a kommunikációs csatornákat fenn kell tartani.