2023-02-14 06:40:00

Lezárult az ügylet, a NER át is vette az irányítást a Vodafone felett

Rogán Antal és Jászai Gellért közeli embereit ülnek az igazgatóságban és a felügyelőbizottságban is.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium egy január 31-i közleményben jelentette be, hogy pénzügyi értelemben is lezárult a tranzakció, amellyel a magyar állam és a 4iG Nyrt. közvetett tulajdonrészt szerzett a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben. a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. 51 százalékos, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Magyarország második legnagyobb hazai távközlési vállalatában, a 24.hu pedig az Opten nyomán arra hívja fel a figyelmet, hogy a február 9-én már az új öttagú igazgatóságot is bejegyezték.

Úgy osztották el a helyeket, hogy az igázhatóságban a magyar államot kettő, a 4iG Nyrt.-t három, a felügyelőbizottságban előbbit három, az utóbbit két személy képviselje. Ami az igazgatóságot illeti, állami részről az egyik tagja Nagy Ádám, Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének a kabinetfőnöke lett, de kapott egy helyet Guller Zoltán volt MTÜ-vezérigazgató is, aki tavaly avanzsált az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. A Jászai Gellért fémjelezte cég nevében Fekete Péter. Krisztián vezérigazgató, Blénessy László általános vezérigazgató-helyettes, illetve Linczényi Aladin Ádám alelnök ült be az igazgatóságba.

A felügyelőbizottságba a 4iG Nyrt. részéről Simon Zoltán és Kunosi András került be, állam részről Rédey Krisztina, a Miniszterelnöki Kabinetiroda volt közigazgatási államtitkára, illetve utódja a poszton, Benkő Tamás János és Siroki Attila József, aki a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselője, aki januárig igazgatósági elnöke volt a Rogán vezette kabinetminisztérium felügyelete alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-nek.