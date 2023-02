Varga Péter;

korrupció;földrengés;Szíria;amnesztia;Törökország;

2023-02-15 17:29:00

Tízezrek életével fizettek a törökök a korrupcióért

Törökországban a kormányzati amnesztia értelmében bírság fejében eltekintettek az építési és biztonsági szabályok betartásától. Megkezdődött a számonkérés.

Miközben néhány helyen zavargások akadályozzák a mentési munkálatokat, a török hatóságok megkezdték a vizsgálatokat az épületösszeomlások ügyében. A BBC szerint eddig 113 ember letartóztatást rendelték el, közülük tizenkettőt már őrizetbe vettek. További letartóztatások is várhatók, de sokak véleménye szerint ezek csak elterelik a figyelmet a valódi bűnösökről és a kormány felelősségéről.

A szakemberek már évek óta figyelmeztettek arra, hogy az új épületek jórésze nem felel meg a földrengésbiztonsági előírásoknak, aminek elsősorban a korrupció és a kormányzati politika az oka. A török ​​kormány rendszeresen adott „építési amnesztiát” – lényegében olyan törvényi felmentést, amely ellenérték fejében elnézte a szükséges biztonsági követelmények betartását. Mindezt Erdogan gazdaságfejlesztési politikája miatt, ami láthatóan a biztonságnál előbbre helyezte az építőipar növekedését - a földrengésveszélyes területeken is.

Az építkezési szabályokat az 1999-es izmiti 7,6-os rengés után megszigorították, nagyfokú épületmegerősítési programba kezdtek, az új házaknak szigorú biztonsági előírásoknak kellett megfelelniük. A legutóbbi építési amnesztiát 2018-ban fogadták el. A kormány szerint az országban található épületek több mint 50 százaléka az építési előírásokkal ellentétes volt. A z építési jogsértések túlnyomó többsége 1950 és 2000 között történt. 1999-ben vezették be a földrengésadót is, hogy az így befolyt összegből újjáépítsék a romba dőlt várost, és hogy megerősítsék az ország épületeit. A becslések szerint az elmúlt több mint húsz évben mintegy 38 milliárd dollárt szedtek be földrengésadó címén. A török ellenzék szerint Erdogan egy idő után az összegeket már nem újjáépítésre és katasztrófamegelőzésre fordította, hanem autópályák, vasútvonalak és egyéb, az eredeti céllal nem összeegyeztethető infrastrukturális fejlesztések születtek belőle, a kedvezményezett kivitelezők meg természetesen kormányhű vállalkozók voltak. Az ellenzék szerint a török költségvetésben már nincs is földrengésre való felkészüléssel kapcsolatos tétel.

A felelősség így a már húsz éve a hatalmon lévő elnökig is elér. A kormány évek óta tartó amnesztiái gyakran egybeestek a választások előtti kampányolással, és sokan szavazatgyűjtési módnak tekintették. Egyes források szerint a földrengés miatt a májusban esedékes választásokat el is halaszthatják.