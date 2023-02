Muhari Judit;

Orbán Viktor;levél;nyugdíjasok;tévedés;13. havi nyugdíj;

2023-02-15 06:30:00

Orbán Viktor levelet írt az időseknek, kár, hogy tele van tévedésekkel

Időzítésében cinikus, tartalmában pontatlan – értékelte a szakember azt az irományt, amit a miniszterelnök küldött az idősek.

Tévedéseket, és jogszabálynak is ellentmondó szöveget tartalmaz Orbán Viktor miniszterelnök nyugdíjasoknak írt levele – fogalmazott az „Életet az éveknek” Országos Szövetsége elnöke, Hegyesiné Orsós Éva, aki szerint egy időzítésében cinikus, tartalmában fölösleges politikai irományról van szó.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szombaton jelentette be, hogy Orbán Viktor levélben keres meg minden magyar nyugdíjast, és tájékoztatja őket arról, hogy februárban dupla nyugdíj érkezik. Hegyesiné Orsós Éva szerint már ez a beharangozó is hamis, hiszen dupla nyugdíjról szó nincs. A 13. havi plusz pénz csak a nevében nyugdíj, a nyugdíjat szabályozó törvényben ilyen kifejezés nem szerepel. Adható, de ennek az ellátásnak nem feltétele a járulékfizetés, vagy letöltött szolgálati idő. Vagyis, a 13. havi juttatás nem nyugdíj, összege nem is épül be a nyugdíjba – jelentette ki a szakember.

Levelét a miniszterelnök azzal kezdi, hogy az idősek megemelt összegű 13. havi nyugdíjat kapnak. Hegyesiné Orsós Éva szerint ez sem igaz, szó nincs arról, hogy ezt a plusz pénzt emelte volna a kormány. A juttatás mindenkinek a saját nyugdíjával azonos összegű. Januárban a törvényi előírásnak megfelelően, de egy alulértékelt várható infláció mértékével nőtt az öregségi nyugdíj, kizárólag emiatt lett több a 13. havi pluszpénz is.

Azt is írja a miniszterelnök, hogy a kormány nagy célja a nyugdíjasok méltó életének biztosítása. A szakember szerint viszont nem látszik a célhoz rendelt szándék. A kormány a Covid-járvány alatt, és most, az elszabaduló infláció mellett sem ad többet a legszegényebb időseknek annál, mint amit a törvény előír. Márpedig, akinek dönteni kell, hogy egyen, vagy a gyógyszerét vegye meg, biztosan nem él méltó életet – mondta.

Lapunk szeretett volna pontos, naprakész adatot kapni a nyugdíjasok helyzetéről, de a Magyar Államkincstár nem reagált megkeresésünkre.

Mindenesetre a miniszterelnök szerint a méltó életet biztosítja a kormány azzal is, hogy visszaépítette a 13. havi ellátást, amit – ahogy Orbán Viktor írja – a Gyurcsány kormány törölt el. Hegyesiné Orsós Éva szerint ez a mondat is tételesen cáfolható. A plusz juttatást az MSZP kormány vezette be – a Fidesz nem is szavazta meg – és 6 éven át fizette. Felfüggesztéséről pedig nem Gyurcsány Ferenc és kormánya, hanem Bajnai Gordon miniszterelnök döntött a gazdasági világválság közepén. Helyette bevezette a nyugdíjprémiumot. Ennek mértéke viszont még ma is a 2009. év átlag nyugdíjához igazodik.

meg, küzdenie kell egy kicsit azért, hogy 2022-ben egy havi legyen a 13. havi nyugdíj. Majd nem sokkal később bejelentette: kifizetik a teljes havit – emlékeztetett Hegyesiné Orsós Éva.

Orbán Viktor úgy véli, a nyugdíjak értékének megőrzése 2010 óta sikeres. Mint írja, idén januárban azért emelték 15 százalékkal az ellátást, hogy ez ebben az évben se legyen másként. A nyugdíjas szövetség elnöke viszont úgy látja: a nyugdíjak csak követik a drágulást, vagy el is maradnak a tényleges inflációtól. Tavaly például a KSH adatai alapján a nyugdíjas fogyasztói kosár éves inflációja 15,2 százalék volt, a nyugdíjak pedig csak 14 százalékkal nőttek. Tehát a reálértékük 1,2 százalékkal még csökkent is. A 2021. évben pedig, a nyugdíjemelés mértéke 0,3 százalékkal maradt el a tényleges inflációtól. Vagyis 1,5 százalékkal tartoznak a nyugdíjasoknak. De ne felejtsük el azt sem – mondta Hegyesiné Orsós Éva – , hogy a nyugdíjasok fogyasztói kosarában egy ilyen inflációs környezetben már 50-60 százalékban az élelmiszerek vannak. A KSH adatai alapján az élelmiszerekért januárban 44 százalékkal kellett többet fizetni, mint tavaly januárban. A kenyér 80,6-, a tojás 79,4-, a vaj és vajkrém 76,6-, a sajt 76,1-, a tejtermékek 75,8 százalékkal nőttek.

Az sem nyugtatta meg a szakembert, amivel a miniszterelnök folytatja a levelét: ha augusztusban az infláció 15 százaléknál magasabb lesz, akkor a kormány novemberig kifizeti a különbözetet. Hegyesiné Orsós Éva szerint olyan, mintha a kormányfőnek fogalma sem lenne a jogszabályról. A nyugdíjtörvény szerint ugyanis a különbözetet nem novemberig, hanem novemberben kell kifizetni, januárig visszamenőleg. Ez egyébként abban az esetben történik meg, ha az első nyolchavi infláció meghaladja a januári emelés mértékét. Szerinte viszont már most borítékolni lehet, hogy nem novemberben, hanem már tavasszal, sőt nyáron is szükség lesz a korrekcióra, ahogyan tavaly és tavaly előtt is.