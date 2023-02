Balogh Gyula;

Mácsai Pál;Gálffi László;Örkény István Színház;Isten;

2023-02-15 08:24:00

Játszhatunk-e Istent?

Ferdinand von Schirach vitadrámája, az Isten az eutanázia és az öngyilkosság magyarországi megoldatlan jogi és erkölcsi kérdéseit feszegeti.

Nyolc színész gyakorlatilag több mint másfél órán át ül és beszél. Mégis hihetetlen izzása van az Isten című darabnak az Örkény Színházban. A kortárs szerző, Ferdinand von Schirach Terror című drámáját nemrég játszották a Katona József Színházban. Ott egy vadászpilóta döntésének morális és jogi megítélése volt a főtéma, és akkor is, akárcsak most az Örkényben, az előadás része volt, hogy a nézők is szavaztak az esetről. Most egy hetvenöt éves férfi (Gálffi László) a főszereplő, aki ötven évnyi házasság után három éve elvesztette feleségét, úgy dönt, nem akar tovább élni.

Orvosi segédlettel a halált választaná, de nem kapja meg az engedélyt, ezért egy vitát kezdeményeznek a témában, különböző szakértők segítségével. Mi nézők ezt a vitát kapjuk, úgy, hogy a szünetben fehér golyók segítéségével mi is szavazhatunk arról, hogy igent mondunk a férfi kérésére, vagy nemet. Mácsai Pál rendezése, miközben sok minden ellene szólna, képes igazi színházat teremteni. Segít persze az is, hogy a darabot a rendező és Varga Zsófia a magyarországi jogi környezetre alkalmazta. (Fordította Nagy Klaudia). Az alapsztori önmagában nagyon izgalmas, a vita pedig azért is, mert az eutanázia és az öngyilkosság problematikája nálunk még igencsak tabunak számít. Arról nem beszélve, hogy nálunk, néhány más a liberális gyakorlatot követő országgal szemben, az aktív eutanázia teljesen tiltott. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a darab példázatában ráadásul egy mentálisan és fizikailag is egészséges ember választaná a halált. Gálffi László hitelesen, az empátiánkat kiváltóan formálja meg Kertész Tibor figuráját. A férfi háziorvosát Bíró Kriszta játssza az ügyvédjét pedig Hámori Gabriella. Mindketten komolyan vehetően mellette vannak, az ügyvéd nő olyannyira gyorsan reagál és szenvedélyes, hogy valószínű bármelyikünk szívesen szerződtetné.

Kerekes Éva alkotmánybírója online jelentkezik be, mert covidos (úgy tudjuk, a színésznő valóban beteg volt és ily módon mentette meg a bemutatót), de a jelenléte annyira természetes, hogy csak még hitelesebbé tette ezt a vitát. Csákányi Eszter, az orvosi kamara elnökségi tagjaként finom gesztusokkal érzékelteti a kényes helyzetét, vagyis azt, hogy magán emberként lehet, hogy mást mondana, mint amit hivatalból nyilatkoznia kell. A gyógyszerész kamara elnökségi tagját Vajda Milán, az egyház képviselőjét Csuja Imre adja. Mindketten felvonultatják a saját érveiket. A vitát Máthé Zsolt a saját nevében vezeti életszerűen, a bakikat, a ritmusbeli zökkenőket is belejátssza a moderátor szerepébe, ezért nem érzi úgy az ember, hogy itt megrendezett szópárbajokat lát. A rendezés és a színészi jelenlét intenzitása eléri azt, hogy még sokáig beszéljünk a felvetett kérdésekről. Többek közt arról, hogy játszhatunk-e Istent? Bele lehet-e szólni élet és halál folyamataiba. És Kertész Tibor érvelése is nagyon elgondolkodtató, mely szerint „ Azt akarom, hogy mindenki megértse: rendben van, hogy meg akarok halni, és ez nem erkölcstelen, nem egoista, nem beteg dolog.”

Az Örkény Színházban a premieren a nézők hatvanöt százaléka elfogadta Kertész indokait, vagyis igennel szavazott. A 2020-ban bemutatott darab európai játszási helyszínein, főként német nyelvterületen, a közönség többsége ugyancsak igennel voksolt. Az ügyvéd nő fogalmaz úgy az előadásban, hogy a legfontosabb tanulsága ennek a vitának, hogy legalább leültek az érintettek egymással, képesek voltak a párbeszédre. Ez nálunk valóban egy óriási hiány. Már csak ezért is nagyon fontos produkció az Örkényben az Isten, amely ily módon, jóval túlmutat önmagán.