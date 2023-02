P. L.;

offshore;Demokratikus Koalíció;Ráczné Földi Judit;

2023-02-14 21:02:00

A DK szerint becsületes az offshore-cégét letagadó Ráczné Földi Judit, a pokolra is elmennek érte

Töretlen a bizalom.

Nagyon úgy tűnik, hogy töretlen a bizalom a Demokratikus Koalícióban az elnökségi tagja, Ráczné Földi Judit iránt, legalábbis erről tanúskodik Barkóczi Balázsnak, a párt szóvivőjének nyilatkozata, amely szerint meg vannak győződve róla, hogy talpig becsületes.

Barkóczi Balázst az RTL Híradó kérdezte meg, miután a párt bejelentette, hogy Ráczné Földi Judit lesz az új országgyűlési képviselőjük, a január 30-án elhunyt Kordás László mandátumát véve át. Amint arról lapunk is beszámolt, a DK „az Orbán-rendszer kérlelhetetlen ellenfeleként” írta le Rácznét, egyéb vonatkozásokban azonban felmerülhet néhány kérdőjel, ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla január közepén hozott jogerős ítélete szerint a Válasz Online megalapozottan írta azt a politikusról, hogy hazudott, amikor a 2021-es ellenzéki előválasztáshoz kötődően az általa aláírt feddhetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore-cégét. Az ügy lényege, hogy Rácznét egy évi több milliárdos forgalmat bonyolító benzinkutas és tartálytisztító cégcsoport, a Greco Petrol központi alakjaként írta le a kormánykritikus konzervatív lap. Ennek tulajdonosi körében több, adóoptimalizálásra és tulajdonrejtegetésre is alkalmas offshore-társaság is feltűnt, s a hivatalos szlovák nyilvántartásban egészen tavaly novemberig őt szerepeltették a Delaware állambeli offshore-paradicsomba bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. képviselőjeként. Ráczné aztán pert indított a lap ellen a jó hírnevének megsértésére hivatkozva a kormánykörökben mára egyre népszerűbbé váló Schiffer András védelme mellett, a pert azonban jogerősen elbukták.

Ráczné ennek ellenére továbbra is tagadja, hogy offshore-tulajdona lett volna, Schiffer András pedig az RTL Híradónak ugyancsak arról beszélt, hogy bár tisztsége volt offshore-cégben, tulajdona nem. Csakhogy a Válasz Online cikkeinek alapját képező dokumentumokat Ráczné tulajdonosként írta alá, mire Schiffer „sajnálatos hibának” nevezte, hogy a cégbíróság befogadta a dokumentumot. A jogerős ítélet ellenére a Kúriához fordulnak.

A csatorna megkeresésére Barkóczi arról beszélt, hogy a DK arra jutott, Ráczné „becsületes”, ezért készek megvédeni, és „akár a pokolra is elmennek” érte. A csatorna azonban őt már hiába kereste.