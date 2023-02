P. L.;

Parlament;Demokratikus Koalíció;Ráczné Földi Judit;

2023-02-13 17:58:00

Ráczné Földi Judit lesz a DK új országgyűlési képviselője

Tehetségesnek tartja a párt.

Ráczné Földi Judit, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja lesz a párt új országgyűlési képviselője, miután Kordás László, a DK korábbi parlamenti politikusa január 30-án elhunyt - erről döntött a párt elnöksége a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közlemény szerint.

A közlemény úgy fogalmaz, egy olyan tehetséges nővel bővül a DK frakciója, aki jól ismeri a vidék Magyarországát is. Azt is állítják, hogy Ráczné Földi Judit „az Orbán-rendszer kérlelhetetlen ellenfele”, akinek neve mára „összeforrt a sporttámogatásokkal kapcsolatos korrupció felderítésével”.

A Gyurcsány-párt közleménye azt már nem említi, hogy Ráczné neve máshonnan is ismerős lehet: a Fővárosi Ítélőtábla január közepén hozott jogerős ítélete szerint a Válasz Online megalapozottan írta azt a politikusról, hogy hazudott, amikor a 2021-es ellenzéki előválasztáshoz kötődően az általa aláírt feddhetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore-cégét, vagyis a DK elnökségi tagja jogszerűen nevezhető offshore-lovagnak. Az ügy lényege, hogy Rácznét egy évi több milliárdos forgalmat bonyolító benzinkutas és tartálytisztító cégcsoport, a Greco Petrol központi alakjaként írta le a kormánykritikus konzervatív lap. Ennek tulajdonosi körében több, adóoptimalizálásra és tulajdonrejtegetésre is alkalmas offshore-társaság is feltűnt, s a hivatalos szlovák nyilvántartásban egészen tavaly novemberig őt szerepeltették a Delaware állambeli offshore-paradicsomba bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. képviselőjeként. Ráczné aztán pert indított a lap ellen a jó hírnevének megsértésére hivatkozva a kormánykörökben mára egyre népszerűbbé váló Schiffer András védelme mellett, a pert azonban jogerősen elbukták.

Ráczné Földi Judit közgazdász, 10 éve a Demokratikus Koalíció tagja, 2015 óta pedig székesfehérvári önkormányzati képviselő, ebbéli minőségében a párt szerint „sokszor megmutatta, hogy milyen egy igazi ellenzéki politikus”. Évek óta kiemelten foglalkozik a lombikprogrammal kapcsolatos kérdésekkel és az érintett családok támogatásával - írta a párt, zárszóként pedig úgy fogalmaztak, „számítunk rá az Orbán-rendszer elleni küzdelemben!”