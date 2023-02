Vas András;

2023-02-16

Kezdenek reménykedni, már látják a fényt a tungsramosok

Az elmúlt hetekben ugyanis az eredeti ígéretek szerint megalakultak azok a kft.-k, amelyek átvesznek ez-egy termelési folyamatot.

– Valamelyest megnyugodtak a kedélyek, csökkent a bizalmatlanság, a megmaradtak többsége immár inkább elhiszi, hogy továbbra is lesz munkája – így jellemezte lapunknak Elek Zoltán, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete hajdúböszörményi alapszervezetének elnöke a fényforrás gyár dolgozóinak jelenlegi lelkiállapotát. Az elmúlt hetekben ugyanis az eredeti ígéretek szerint megalakultak azok a kft.-k, amelyek átvesznek ez-egy termelési folyamatot, s bár még nem szerződtek a dolgozókkal, mindenki értékeli a törekvést.

A hajdúsági városban ígért három kft.-ből egyet, az épületkarbantartással, villanyszereléssel, üzemeltetéssel foglalkozó céget már jogerősen bejegyzett a bíróság. A gépgyártást, s vele nagyjából 50 dolgozót – ahogyan arról korábban már többször beszámoltunk – a Scintilla Kft. veszi majd át, míg a huzalgyártás, s cirka félszáz munkás a jelenleg bejegyzés alatt álló, egyelőre ismeretlen tulajdonosi hátterű WireTech Operations Kft.-hez kerül. Addig azonban a hajdani tungsramosok – akik közül az utolsóknak január 13-án, pénteken járt le a felmondásuk – munkaerőközvetítő cégeken keresztül dolgozhatnak régi munkahelyükön: ahogyan arról már szintén írtunk, kéthetente hosszabbítják szerződéseiket. Mivel azonban a termelés folyamatos, így nem kell tartaniuk tőle, hogy hirtelen elveszítik a munkájukat.

– A jelenlegi kontraktus vasárnap jár le, reménykedünk, addig talán már a majdani munkáltatóktól is érkezik szerződésajánlat, sőt, akár már alá is lehet majd írni a papírokat – folytatta Elek Zoltán. – Mindenki várja már, ugyanis jelenleg jellemzően minimálbért kapnak az emberek, a Tungsramnál ugyanis másfél éve nem volt bérfejlesztés, s a minimálbér, illetve a garantált bérminimum ez idő alatt utolérte már a műszerészek fizetését is.

A Tungsram gyártelepének működtetését Nagykanizsán is átvette már a Tungsram Üzemeltető és Szolgáltató Kft., a gyártás pedig a február 9-én bejegyzett Főnix-Plass Kft.-hez kerül, amelynek tulajdonosa a Tungsram Germany GmbH.

– Az embereket még nem vették át, egyelőre mindenkit a Pannon Work munkaerőközvetítő alkalmaz – magyarázta Kupó Csaba, a Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezetének elnöke. – Jelen állás szerint 120-130 ember maradhat, szerdán tartottak munkásgyűlést, de konkrétumok nem hangzottak el.

A TÜSZ Kft. mintegy 30 embert vett át a felszámolás alá került anyacégtől, így Nagykanizsán a hajdani dolgozói létszám nagyjából 10 százalékát sikerült megmenteni, a többiek utcára kerültek.

Mint arról tavaly decemberben beszámoltunk, a november elején felszámolás alá került Tungsram bejelentette, hogy Zalaegerszegen a Videoton, Újpesten a Bakony Kerámia és a Rauscher, Hajdúböszörményben egy nem nevesített befektető és Scintilla Kft. venné át gyáregységeit és dolgozóinak egy részét, Nagykanizsán pedig egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég ipari parkként hasznosítaná a gyártelepet, s alkalmazna egykori Tungsram-dolgozókat. Januárban a Videoton lapunknak elárulta, már nem érdekeltek a zalaegerszegi projektben.

A Népszava tavaly tavasz óta követi nyomon az egykori világhírű fényforrásgyár kálváriáját: a kormány stratégiai partnerének számtó Tungsram áprilisban, a választás után jelentette be, hogy kénytelen elbocsátania öt telephelyéről 1600 dolgozóját. A cég – amely több, mint 3000 alkalmazottja közül ekkor úgy 2000 embertől vált meg – az elmúlt nyár folyamán csődeljárásba menekült, ám mivel legnagyobb hitelezője, az állami tulajdonú Eximbank kétszer is nemet mondott a Tungsram ajánlotta csődegyezségi konstrukcióra, novemberben elkerülhetetlenné vált a felszámolás megindítása. Így fel kellett mondani a még megmaradt dolgozóknak is, akik közül jelen állás szerint a négy telephelyen – Budapesten, Zalaegerszegen, Hajdúböszörményben, Nagykanizsán – nagyjából négyszáz embernek marad meg a munkája. A legnehezebb helyzetbe a nagykanizsai elbocsátottak kerültek: több mint ezren veszítették el munkájukat, s a városban nincs annyi lehetőség, hogy mindannyian el tudnának helyezkedni. Sokaknak napi 100-150 kilométert kell ingázniuk, s több, mint 200 egykori tungsramosnak pedig egyáltalán nincs állása.