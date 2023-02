nepszava.hu;

rezsicsökkenés;Lantos Csaba;

2023-02-16 14:52:00

Lantos Csaba: egész évben maradnak a lakosság számára a rezsicsökkentett árak

A miniszter azt hangoztatta, szeretnék csökkenteni az energiafelhasználásban a földgáz arányát.

Egész évben nem fog emelkedni se az áram, se a gáz, se a távhő rezsicsökkentett lakossági ára, és a rendszerhasználati díj se emelkedik idén – jelentette be az MVM konferenciáján az energiaügyi miniszter a Portfolio szemléje szerint.

Lantos Csaba jelezte, az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár egyelőre április 30-ig változatlan marad. Kitért arra is, hogy bár a tavaly nyári, drámai mértékű árak ugyan mérséklődtek, de így is négyszeres-ötszörös díjat vannak. Az enyhe tél és a gáztárolók töltöttsége miatt az idei telet „megússzuk”.

Legfőbb célként Magyarország energetikai diverzifikációját nevezte meg, ugyanis importfügősségünk nagyon nagy, 75 százalék feletti, éppen ezért politikájuknak arra kell irányulnia, hogy ezt csökkentsék.

Arról is beszélt, hogy intenzív energiacsökkenéssel számoltak, de az áramfogyasztás csökkenését meglepőbbnek tartja, mivel azt gondolták, sokan a gáz helyett az áramot fogják választani. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az MVM az elmúlt hónapokban több olyan programot is kezdeményezett, amely azoknak nyújt segítséget, akik önhibájukon kívül kell többet fizetniük a rezsiért. Kormányzati célnak nevezte az energiafelhasználásában a földgáz súlyát, ezért a kabinet döntésének értelmében „három nagy CCGT-t tervezünk megépíteni az elkövetkező években”. Ezek nagy, 500 MW körüli méretű rugalmas, kombinált ciklusú gázerőműveket jelentenek és jelzése szerint 2028-ig szeretnék ezeket megépíteni: egyet a Mátrai Erőmű közelében, kettőt pedig Tiszaújvárosban.

Paks kapcsán kifejtette, nem szeretnének lemondani az egyes blokk üzemidejének meghosszabbításáról, Paks 2 pedig reményei szerint minél hamarabb rendszerbe áll és nem mondanak le adott esetben „további opcióról” sem - bár azt nem fejtette ki, hogy ez pontosan mit jelent.