Papp Zsolt;

2023-02-17 13:00:00

Megtorpant a forint erősödése, kilenc hónapos csúcsáról fordult vissza az euróval szemben

A 378 forint körüli euró lehet mostani erősödés határa, de bármikor jöhet még meglepetés.

„Világbajnok”, „bivalyerős" a forint, „rá sem lehet ismerni” a magyar devizára: az elmúlt napokban ilyen és ehhez hasonló kijelentésekre is ragadtatták magukat egyes elemzők. Tény, nagyot javult forint megítélése a tavaly októberi mélypont óta, amikor is egy eurót 434,1 forintért lehet megvásárolni, sőt ha nem jött volna akkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli kamatemelése, akár tovább is gyengülhetett volna a forint. (Volt olyan banki elemzőház amely az már az 500 forintos eurón merengett.)

A 434 forintos euróhoz képest a jelenlegi 380 forint körüli árfolyam 13 százalékos erősödés, vagyis innen nézve lehet azt mondani, hogy „világbajnok a forint”, de ehhez az kellett, hogy előtte hónapokig a forint a világ egyik leggyengébben teljesítő devizája legyen. Ezért érdemes egy kis távolságot tartania: ha a forint elmúlt egy éves teljesítményt nézzük, még így is 7 százalékos éves leértékelődést látunk. Tavaly február 17-én egy euró 355 forintba került szemben a mostani 380 forinttal. Az elmúlt tíz évben évente átlag három százalékot vesztett a forint az értékéből.

Az előzmények fényében nem meglepő, hogy az elmúlt hónapokban sajátos ívet írt le az euró árfolyama: a 434 forintos csúcsról folyamatosan esve, január elején előbb a 400 forint alá került, majd a 390 forinton állt egy ideig, a hét elején pedig kilenc hónapos mélypontra 377,3 forintra ugrott, s innen fordult vissza, és tegnap újfent a 380 forint feletti tartományban forgott a közös deviza. Míg 2022-ben szinte minden összeesküdött a forint ellen, addig idén jelentősen csökkentek a külső kockázatok, ám paradox módon épp a legnagyobb és a kormány által kezelendő kérdésben még mindig nem történt előrelépés, vagyis az uniós pénzek ügyében. Tavaly az ukrán háború, az ezzel járó extrém földgázárak gyengítették a forintot, erre rakódott a kormány pazarló költségvetési politikája, illetve az uniós támogatások elvesztésének réme, valamint az infláció.

Bár az ukrajnai háború egy év után ugyanúgy folyik, ám az hamar kiderült, hogy a konfliktus nem terjed át a a régió országira, ezért tavaly májusban a közép-európai valuták zöme visszatért a korábbi szintjére. Ám a forint csak tavaly május után kezdte meg igazán a vesszőfutását, ahogy kiderült, hogy az országunk függ leginkább a drága és bizonytalan orosz gáztól, és az uniós pénzek elvesztésének réme is nagyon komolyan felmerült. A fordulatot októberben a jegybank rendkívüli kamatemelése indította el, amikor az irányadó kamatot 13 százalékról, 18 százalékra emelte, és ma is ez a magas kamat a forintárfolyam legfőbb támasza. Novembertől nagyot estek az európia gázárak – ma már olcsóbb mint egy évvel ezelőtt volt –, és decemberre megszületett a megállapodás magyar kormány az Európai Unió között, hogy ha nem nem is kap azonnal Magyarország uniós támogatásokat, de nem veszíti el végleg a forrásokat.

Az év eleje óta támogatóvá vált a külső környezet is, az európai recesszió lehetősége elhalványult, miközben az egész világban megindult az inflációs fordulat. Ez utóbbi alól ugyan Magyarország (még) kivétel, hisz a januári inflációs index is magasabb lett mint a decemberi, de egyrészt közelinek tűnik a tetőzés, illetve az Egyesült Államok gazdaságából érkező hírek gyengítették a dollárt, amely mindig jót tesz a feltörekvő devizák erősödésének. Az elmúlt napokban ahogy egyre erősebb lett a forint, egyre több elemző jelezte, hogy feltehetőleg fordul az árfolyam – ez történt csütörtökön.

A közeljövőben bármelyik irányba elindulhat az árfolyam, romló nemzetközi hangulat esetén gyorsan akár 400 forint körüli lehet az euró árfolyama. Az elemzők szerint ugyan most elfogyott a lendület, de nem lehet kizárni további forinterősödést sem. Minőségi változást a magyar gazdaság megítélésében az hozhatna, ha Magyarország uniós pénzeket kapna, ám ehhez teljesíteni kellene számos EU-elvárást, illetve jogállami garanciát, ám ezek ügyek meglehetősen lassan haladnak.