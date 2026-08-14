Trófeákat gyűjtenének a populisták

A következő egy év meghatározó lehet az Európai Unió számára. Egy sor választást rendeznek, amelyeken történelmien jó eredményt érhetnek el a jobboldali populisták. Nehéz megjósolni, hogy a jobboldali radikálisok milyen hatást gyakorolnak majd az Unióra, de sok jóra aligha számíthatunk. A helyzet azonban lehetne ennél rosszabb is.