A gazdasági és energetikai miniszter azt elismerte, hogy a Tisza-kormány nem hirdethet győzelmet egy hónap alapján, de célként a tartós növekedést jelölte meg.
A 378 forint körüli euró lehet mostani erősödés határa, de bármikor jöhet még meglepetés.
Elemzők szerint az erősödésben közrejátszott az MNB-nek az irányadó ráta magasan tartásáról szóló üzenete, de a devizapiacok fő hajtóereje a dollár gyengélkedése.
A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. októberi kutatásának adatai szerint ősszel is folytatódott a Fidesz-KDNP elmúlt bő két évét jellemző erősödés, míg az ellenzéki pártok népszerűsége lényegében stagnál.
Erősítette a forintot a főbb devizákkal szemben a Magyar Nemzeti Bank monetáris kondíciók lazításáról kedden hozott döntése.
A populizmus és az idegenellenes gyűlöletbeszéd terjedésének erősödése jellemezte tavaly Európát - közölte az Európa Tanács rasszizmus és intolerancia elleni szakértői bizottsága (ECRI) csütörtökön közzétett éves jelentésében.
Minimálisan, alig pár fillérrel erősödött a forint a bankközi piacon a főbb nemzetközi devizákkal szemben hétfő kora estére a reggeli értékekhez képest.
A következő egy év meghatározó lehet az Európai Unió számára. Egy sor választást rendeznek, amelyeken történelmien jó eredményt érhetnek el a jobboldali populisták. Nehéz megjósolni, hogy a jobboldali radikálisok milyen hatást gyakorolnak majd az Unióra, de sok jóra aligha számíthatunk. A helyzet azonban lehetne ennél rosszabb is.
Erősödött a forint árfolyama a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi piacon csütörtökön. Este hét órakor az euró 313,86 forinton, a dollár 275,74 forinton, a svájci frank 287,58 forinton, a japán jen pedig 2,4511 forinton forgott. Nyitó jegyzéséhez képest az euró árfolyama 0,31 százalékkal, a dolláré 0,73 százalékkal, a franké 0,06 százalékkal, a jené pedig 0,72 százalékkal gyengült.
A Századvég kutatási eredményei szerint tovább erősödött a Fidesz támogatottsága, míg a Jobbiké csökkent.
Erősödött kissé a forint hétfőről keddre virradóra a nemzetközi devizakereskedelemben.
Este fél nyolckor az eurót 299,98 forinton jegyezték, míg kora reggel még 302,90 forinton. Nap közben az árfolyam 299,54 és 303,95 forint között alakult. Péntek este az eurót 303,65 forinton jegyezték, a múlt hét elején pedig 301 forinton.
Tovább erősödött a forint árfolyama kedd délutánra az euróval szemben a bankközi devizapiacon. Az eurót pár percig 301,00 forinton jegyezték, ez volt a legalacsonyabb eurójegyzés idén. Legutóbb 2014. január 17-én volt ezen a szinten az euró árfolyama.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök délelőtt a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.
Jelentősen gyengült a forint árfolyama kedden délelőtt a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi piacon, reggel nyolc óra óta meredeken emelkednek a jegyzések. Az euró árfolyama negyed 11-re már 312 forint fölé emelkedett.
Most érdemes devizát vásárolni a nyári nyaraláshoz - ezt javasolják a pénzpiaci elemzők. A tegnapi 303 forint körüli euró-árfolyamnál még kis mértékben tovább erősödhet a hazai deviza, de egyre valószínűbbnek látszik az ellenkező irányú folyamat erősödése.