2023-02-17 10:19:00

Bulgária is kilép az orosz kémbankból, Magyarország marad az egyetlen uniós részvényes

A bank legnagyobb részvényese Oroszország 45,44 százalékkal, Magyarország követi 25,27 százalékkal, majd Kuba, Mongólia és Vietnám.

Augusztus 15-én Bulgária is kilép a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) részvényesei közül – erről értesítette a bolgár fél az IIB-t az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint.

Emlékeztetnek, korábban Szlovákia és Csehország is otthagyta a „kémbankként” is emlegetett IIB-t, Románia pedig június 9-én jelentette be kilépését. Január végén Bulgáriának 14,46 százalékos, Romániának pedig 8,94 százalékos részesedése volt a bankban.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a KGST-maradvány IIB-vel kapcsolatban komoly aggályok merültek fel, különösen azután, hogy székhelyét Moszkvából Budapestre helyezte át (amihez az Orbán-kormány természetesen nagylelkű támogatást nyújtott). Korábban például a The New York Times egy biztonsági szakértőt idézve már úgy fogalmazott: „a megállapodás lehetőséget nyújt Vlagyimir Putyin számára, hogy feltöltse kémhadtestét Európában".