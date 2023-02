nepszava.hu;

oktatás;sztrájk;Kúria;ítélet;Színház- és Filmművészeti Egyetem;véleménynyilvánítási;Faur Anna;

2023-02-17 13:22:00

Kúria: a sztrájk, mint politikai véleménynyilvánítás nem lehet indok a munkavállaló elbocsátására

Még próbaidő alatt sem. A Kúria döntésétől más bíróságok csak kivételesen indokolt esetben térhetnek el, így az minden munkavállalónak hivatkozási alapként szolgálhat.

A sztrájk, mint politikai véleménynyilvánítás nem lehet indok a munkavállaló elbocsátására, még próbaidő alatt sem – erre a döntésre jutott a Kúria az SZFE egyik volt oktatójának kirúgásával kapcsolatos ügyben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) pénteki beszámolója szerint.

Felidézik, Faur Annát, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóját 2020 novemberében, próbaideje alatt rúgták ki. Meggyőződése szerint azért, mert támogatta az SZFE dolgozóinak sztrájkköveteléseit, és aktívan részt vett a dolgozói sztrájkban. Próbaidő alatt a felmondást nem kell indokolni, ám a felmondás ilyenkor sem lehet megtorló jellegű, ezért a TASZ pert indított az eset miatt.

A bíróság az elsőfokú és a másodfokú ítéletben is a felperesnek adott igazat, kimondva, hogy

A munkáltató a jogerős ítéletbe sem törődött bele, és felülvizsgálatot kezdeményezett a Kúriánál.

Mint azt a TASZ megjegyzi, az ítélet precedensértékű, mivel a bíróság úgy ítélte meg, hogy egy munkavállalónak a sztrájkolás, a sztrájkkövetelések és a tiltakozás támogatása személyisége lényeges eleme. Azt is megállapították, hogy ha a dolgozók sztrájkkövetelései önmagukban is politikai véleményt fejeznek ki – ahogy ez az SZFE és a tiltakozó pedagógusok esetében is igaz –, akkor ezek messze túlmutatnak a csupán a munkaviszonyt érintő követeléseken.

Mint arra felhívják a figyelmet,

A jogszabály szerint sztrájkolás miatt amúgy sem lehet senkit kirúgni, de az ítélettel a Kúria megerősítette, hogy még próbaidő alatt sem lehet valakit azért eltávolítani, mert a munkáltatónak nem tetszik a véleménye, ami kimerülhet akár a sztrájkhoz való csatlakozásban is.

Az a pedagógus, aki politikai véleménye miatt kerül hátrányos helyzetbe, a [email protected] címen kérhet segítséget, a közoktatásban részt vevők tiltakozásáról szóló tájékoztatójuk pedig ezen az oldalon érhető el.