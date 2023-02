nepszava.hu;

2023-02-17

A Kúriához fordul a DK-s Ráczné Földi Judit képviselősége miatt a Momentum, Gyurcsány Ferenc szerint aki megtámadja őket, azzal megküzdenek

Egyre élesedik a két párt ellentéte.

„Kimondjuk az igazságot, akkor is ha fáj, akkor is, ha az ellenzéki közösségnek fáj: az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok” - olvasható a Momentum Mozgalom pénteki Facebook-posztjában.

E szerint a DK új országgyűlési képviselője nem méltó a képviselői mandátumra, mert hazudott az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore vállalkozásban.

A párt szerint ezen a tényen az sem változtat, hogy

Jelezték, ahogy Tóth Csabát sem támogatták Zuglóban, úgy most sem fognak támogatni egy olyan politikust, aki szerintük nem mond igazat. A párt éppen ezért most a Kúriához fordul, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújtanak be az NVB döntésével szemben.

Korábban már a DK elnöke is reagált a támadásokra. Gyurcsány Ferenc posztja ugyan nélkülözi a konkrétumokat, de így is tudható, minek apropóján tette ki a bejegyzést. „Akkor szépen. Mi vigyázunk egymásra. Ismerjük egymást. Mi összesimogatjuk a mi világunkat” - kezdődik reakciója, ami azzal folytatódik, hogy „kinőttünk a hamis realisták és a túlfeszített lényeglátók világából. Jártam arra. Már tudom: nincs arra út.” Idézte az amerikai hadsereg mondását, miszerint egyetlen embert sem hagynak hátra, s a Demokratikus Koalíciót mások mellett ez a meggyőződés is tartja össze. Aki bármelyikünknek jön, az mindannyiunkkal jön szembe. Aki megtámad bennünket, azzal megküzdünk – fogalmazott. A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy „világos legyen: azért fogunk kormányozni, hogy ezt érezze minden magyar. A Demokratikus Koalíció minden magyar polgárra vigyázni fog. Minden élet a mi közös életünk.” Posztját azzal zárta, hogy „mi ezt értjük. Ezért fogunk győzni.”