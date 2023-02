Rónay Tamás;

Ukrajna;Olaf Scholz;Emmanuel Macron;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;Volodimir Zelenszkij;

2023-02-18 10:31:00

Volodimir Zelenszkij: Góliát már elkezdett veszíteni és idén biztosan el fog bukni

Olaf Scholz kancellár az 59. biztonságpolitikai konferencia elején elmondott beszédében felszólította Németország partnereit, szállítsanak harckocsikat Ukrajnának.

Münchenben intenzíven kampányolni fog azért is, hogy mindazok, akik harckocsikat tudnak szállítani, most valóban meg is tegyék – hangoztatta a szociáldemokrata német kancellár pénteken, a Bayerischer Hof szállodában tartott beszédében. Németország segítene abban, hogy megkönnyítse partnerei számára ezt a döntést, például ukrán katonák kiképzésével, vagy ellátással és logisztikai támogatással – tette hozzá.

Németország január végén azt a célt tűzte ki, hogy egy teljes zászlóaljnyi, azaz 30-31 harckocsit biztosít Ukrajna számára. Ezek közül tizennégyet a Bundeswehr készleteiből kívánják szállítani, a többi tankot a szövetségesektől várják.

Scholz hangsúlyozta, Németország továbbra is minden fontos lépést szorosan egyeztet a szövetséges államokkal. A kancellár szerint a szorgalom fontosabb, mint a gyors cselekvés, az összetartás fontosabb, mint a szóló gondolkodás – hangoztatta. Emellett az Ukrajnának nyújtott támogatást úgy kell megtervezni, hogy hosszú ideig fenn is tudják tartani, a német kancellár ugyanis elhúzódó konfliktusra számít.

A videokapcsolaton keresztül felszólaló Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megköszönte a nyugati országoknak, hogy fegyveres segítséget nyújtanak az országa elleni orosz agresszió visszaveréséhez. – Nincs alternatívája a győzelmünknek, és nem lehet alternatívája az elszántságunknak – jelentette ki az ukrán államfő. Beszédében hazáját a bibliai Dávidhoz hasonlította, akinek az orosz Góliát ellen kellett megvédenie magát.

– szögezte le.

A helyszínen francia nyelven felszólaló Emmanuel Macron elnök kiemelte, Oroszország négy tekintetben is egyértelmű vereséget szenvedett: egyfelől a csatatéren, másrészt vereséget mértek gyarmati mentalitására, harmadrészt elveszítette a jövőjét is, mivel Finnország, Svédország, valamint Ukrajna a NATO felé mozdult el, negyedrészt a világban betöltött szerepével kapcsolatban is hatalmas csapás érte. A francia elnök elismerte, bizonyos tekintetben elhitte Vlagyimir Putyinnak, hogy a Wagner-csoport „nem hozzá tartozik”, ma már azonban másként vélekedik erről. Macron úgy véli, Oroszország maffiaszerű eszközöket vet be és neokolonialista célokat követ. Ugyanakkor senki sem változtathat azon a tényen, hogy Oroszország földrajzilag mindig is Európában marad.

– jelentette ki Macron.

A 96 ország politikusainak és szakértőinek müncheni biztonságpolitikai találkozója vasárnapig tart. A konferencia középpontjában az Ukrajna ellen egy éve kezdődött orosz invázió áll. Orosz politikusokat nem hívtak meg a konferenciára, Magyarország viszont nem képviselteti magát az eseményen, amelyen mintegy négy tucatnyi állam- és kormányfő vesz részt.