



2023-02-18

Nagy Feró: mindegy, hogy nem az a jó irány, amit a Viktor mond, ha elhisszük, akkor az a jó irány

Nagyon várja, hogy végre rendet rakjon az agyunkban a miniszterelnök.

„Most is a rendszer ellen vagyok, de a liberális európai rendszer ellen” - jelentette ki a Hír TV péntek esti műsorában Nagy Feró.

A Kossuth-díjas zenészt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy egy hajdani lázadóból hogy lesz egy olyan ember, aki elmegy évértékelőt hallgatni, és büszkén vállalja azt, hogy mennyire kíváncsi a miniszterelnök évértékelőjére.

A Beatrice frontembere szerint álláspontját nehezen értik meg liberális barátai, de a maga részéről örül, hogy ott lehet az eseményen. Úgy véli, nem igaz, hogy sokan felháborodnának amiatt, amiért így tesz. Ezt csak a „fizetett baloldal”, meg a „trollok” teszik, „de igazából a hétköznapi ember vagy azok, akik a kétharmadhoz tartoznak, azok nem szólnak meg engem.”

Jelezte, nem is emlékszik, mikor találkozott az utcán ellenséges hangulattal, mivel leginkább gratulálnak neki. „Én azt mondom, hogy nincsenek a liberálisok olyan sokan, csak valahogy belénk verik ezt a dolgot” - vélekedett. Kijelentette, csak a hangjuk nagy, és van arról egy elmélete, hogyan működik ez a mechanizmus a gyakorlatban. „Ha mondjuk netántán Orbán Viktor valamit fog mondani, akkor ők már azt előre tudják...és amikor kimondja, már adják is a jelet, hogy na most írjátok meg...írjátok meg róla, hogy dakota...meg mindent, amiket írnak róla...szörnyű....nem szörnyű. Én már élvezem. Szerintem a Viktor is már élvezi ezeket a dolgokat”.

Az évértékelő várható tartalmával kapcsolatban azt mondta, hogy „végre valaki rendet rak a mi agyunkban is. Nem kell túlzottan rendet rakni, de rendet rak. Orbán Viktor előttünk jár minimum öt évvel.”

Hangsúlyozta,

Éppen ezért kell fegyelmezettnek lenni. Ráadásul ott nagyon sok olyan emberrel találkozik, akik művelik a politikát és jó velük beszélgetni, mert nekik hétköznapi tapasztalatai vannak arról, hogy hogyan működik a politika, hogyan működik egy kormány.

Kapott kérdést az óbudai iskolából elbocsátott pedagógiai asszisztens ügyével kapcsolatban is. Erre azt felelte, hogy „ha az én gyermekem odajárna ebbe az iskolába, én ezt az embert megvárnám az utcán és megverném.”