2023-02-18 18:55:00

Csőd, hazugság, Magyarország vége – reagált az ellenzék Orbán Viktor évértékelő beszédére

A miniszterelnök évértékelő beszédét az ellenzéki pártok és politikusok többsége hazugságbeszédnek, a Magyarországot fenyegető legfőbb veszélynek pedig nem mást, mint magát Orbán Viktort, kormányát és politikáját tartja.

Orbán Viktor csődbeszéde címmel elsők között tette közzé a miniszterelnök évértékelő beszédére reakcióját a Párbeszéd Facebook-oldalán Szabó Rebeka.

A párt társelnöke szerint Orbán Viktor ezúttal sem tudta, milyen rendezvényen van. – Ha ugyanis évértékelőn lett volna, ahogyan meghirdették az eseményt, nem vetít, hanem őszintén elmondja: csődpolitikája nyomán lett 2022-ben Európa-bajnok a magyar élelmiszer-infláció, miközben a családokat elborították a kifizethetetlen rezsiszámlák, a nyugdíjakat pedig már a kanyarban lehagyta az áremelkedés. Kifelejtette a szövegéből, hogy ő az egyetlen, aki támogatja Vlagyimir Putyint, Európa agresszorát, a szuverén Ukrajna békés polgárainak hóhérját. Ahogy Orbán Viktor maga bizonyítja a magyar jogállam szétverését akkor, amikor az európai jogállamisági eljárás keretében kénytelen pontról pontra visszalépni, és miatta nem jutnak hozzá a magyarok a nekik járó uniós forrásokhoz – sorolta az ellenzéki politikus, hogy mit is hiányolt a beszédből.

A Párbeszéd nem finomkodott, hiszen a közzétett állásfoglalásból kiderült, hogy ők „Orbán miatt éreznek szekunder szégyent, amikor EU-csúcsokon elszigetelve rakosgatja a papírjait és igazítgatja nyakkendőjét, és miatta éreznek itthon tehetetlen dühöt, amikor rákosista módszerekkel vegzálja a pedagógusokat, miközben a saját családtagjaiból, a barátaiból és azok barátaiból érinthetetlen, csúcsgazdag, közpénztolvaj kasztot hozott létre”. Felvetették még az engedélyezett súlyos környezetszennyező beruházásokat, köztük akkumulátorgyárak építését, a napelem- és hőszivattyúadót, a szélerőműprogram megvalósulásának akadályozását, mint Magyarország számára fenntarthatatlan irányt. – Mi egy zöld, igazságos és szolidáris országban hiszünk – fűzte hozzá a társelnök.

A közvélemény-kutatások szerint a jelenleg legnagyobb ellenzéki párt, a DK nem pazarolt túl sok időt és karaktert a kormányfő beszédének bírálatára, mindössze négy mondatot: „Orbán Viktor évet értékelt. Szerinte veszély van. A helyzet az, hogy ő maga a veszély. Dobrev Klára pedig a remény!”

A Momentum az ellenzék másik nagyobb pártja, szintén nem vitte túlzásba az orbáni állítások, mondások elemzését, és tömör véleményt fogalmaztak meg: „Hazug beszédek és üres ígérgetések helyett őszinte, szókimondó programokra és vezetőre van szüksége Magyarországnak.”

Ungár Péter, a Párbeszédhez hasonlóan a zöld témákat előtérbe helyező LMP társelnöke szerint az Orbán-beszéd „közvetett módon egy beismerés volt”. – Néhány hónapja még mást se kellett hallgatnunk, minthogy Magyarország jövője csak azon múlik, hogy akkumulátor-nagyhatalom leszünk-e. Azután az emberek egyre látványosabban kimondták, hogy nem akarják odaadni a vizünket, az energiánkat, az élhető környezetünket az autógyáraknak, és mára ott tartunk, hogy egy órás beszédben egy szó sem esik az egész tervről – tette hozzá. Kiemelte:

A társelnök szerinte ugyanakkor a kormány nem tett le a tervéről, az akkumulátorgyárakat meg akarják építeni, ezért az LMP tovább küzdene, hogy „ne adják el a jövőnket”.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke első reakcióként leszögezte: „Orbán Viktor hazudik, mert az MSZP háborúellenes és az élelmiszerár-sapkák megőrzését, sőt kiterjesztését követeli”. Szerinte a miniszterelnök évértékelője nem okozott meglepetést, mert abban csak a korábban is hallott „sikerpropaganda elemeit ismételte meg”. A társelnök azt azért megjegyezte, hogy az ország helyzetéért Orbán a kormánytól független tényezőket tette felelőssé, míg a sajátjukéról hallgat. A szocialista politikus tételesen is számba vette, hogy szerinte miben hazudik a kormányfő, így a családpolitikában, az uniós felzárkózásban, a bérekben, a nyugdíjakban, és a háborúban is.

Komjáthi Imre felhívta arra a hazugságra is a figyelmet, hogy az ellenzék háborúpárti lenne, ellenkezőleg, „békepárti”. Emlékeztetett, hogy az ellenzék is megszavazta 2022. március 10-én a parlamentben az MSZP és a többi ellenzéki párt is megszavazta azt az orbáni politikai nyilatkozatot, amely szerint sem katonákat, sem fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem engedjük a magyar-ukrán határon keresztül történő fegyverszállítást sem. végül leszögezte: „Az MSZP, mint az igazi baloldal pártja az ársapkák megőrzését és kiterjesztését akarja mindaddig, amíg az orbáni elhibázott gazdaságpolitika miatt ilyen magas az élelmiszerek ára”.

A Jobbik nevében Gyöngyösi Márton pártelnök fogalmazta meg Orbán Viktorról, hogy szerintük „ma az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy Putyin utolsó európai szövetségese kivezeti Magyarországot az Európai Unióból”. Az erre utaló jelek, a kormánypárti médiumokban megjelent cikkek, háttérbeszélgetések felidézése mellett leszögezte:

Gyöngyösi Márton a belpolitikai bírálatokban csatlakozott azokhoz az ellenzéki pártokhoz, amelyek az élelmiszárak emelkedését, az alacsony béreket és nyugdíjakat, az oktatásban és az egészségügyben dolgozók becsapását, sőt háborúját róják fel a Fidesz-kormánynak. A pártja szerinte egy olyan normális, „szélsőségektől mentes” országot szeretne, amely egyetértésben és békében él nyugati szövetségeivel és szomszédaival, adócsökkentéssel segít a családoknak és a kisvállalkozásoknak.

Reagált a beszédre egy mondatban Hadházy Ákos független parlamenti képviselő is. „Orbán egy gonosz ember, és arra biztatja a magyarokat is, hogy legyenek önzőek és ne foglalkozzanak másokkal” fogalmazott.

A Mi Hazánk Mozgalom a párt honlapján adott ki közleményt „Reagálás Orbán Viktor évértékelőjére” címmel. Ebben a kormány gazdaságpolitikájának megváltoztatását szorgalmazta, illetve azt, hogy „a multik szolgalelkű kiszolgálása helyett végre a magyar emberek érdekeit képviselje”. Szerintük Magyarország végét jelenthetik a népszámlálás előzetes eredményei szerint már csak 9 millió 604 ezer fő a lakosságszám. Az akkumulátorgyárakat ők is ellenzik, és szintén hiányolták a kormányfő beszédéből „a brutális infláció megállítását”.

A legfiatalabb ellenzéki szervezetet, a Mindenki Magyarországa Néppárt megalakítója, Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter, aki a 2022-es parlamenti választáson az összellenzék miniszterelnök-jelöltje volt, egyelőre nem reagált Orbán Viktor évértékelőjére.