Fekete Norbert;

Magyarország;infláció;népességfogyás;Dömötör Csaba;Menczer Tamás;

2023-02-18 17:45:00

Dömötör Csaba vásárlás közben gondol az alacsony jövedelműekre is

Az Orbán Viktor évértékelőjére érkező politikusokat kérdeztünk a rekordokat döntő inflációról és a drasztikus népességfogyásról. Volt, aki az utóbbiról tőlünk hallott először.

Az évekkel ezelőtti példákhoz képest idén meglehetősen eseménytelenre sikeredett az Orbán Viktor évértékelőjére érkezők bevonulása. Újságíróból is sokkal kevesebb próbálta megszólaltatni a Fidesz politikusait és holdudvari celebjeit, igaz, a kormánypárti nagyágyúik jellemzően sötétített autókban robogtak a Várkert Bazár mélygarázsa felé. Aki nem állami Skoda Supetbbel jött, jellemzően több tízmilliós luxusautóban gördült be.

Tüntetők sem várták a politikusokat, mindössze két 15 éves fiú szólogatott be a kordon mögött elvonuló vendégeknek: „tanár nélkül nincs jövő“. Lapunk kérdésére kiderült, Schmidt Alex és Mohai Mátyás az az Egységes Diákfront tagja. Többektől is azt kérdezték, mennyibe került a táskájuk, illetve, hogy mikor hagyják el az országot. Előbbit azért tartották fontosnak, mert ebből következtetni lehet, mennyit keres az illető, utóbbival pedig azt a vágyukat fejezték ki, hogy

– mondták erről. Állításuk szerint a leginkább Pintér Sándor belügyminiszterrel szerettek volna összefutni, szerintük ugyanis Orbán Viktor után ő a „második legnagyobb ember“, nem mellesleg pedig az oktatásért felelős miniszter.

Az érkező politikusok közül lapunknak sikerült hosszabban is beszélgetnie Dömötör Csabával. – Az, hogy hogyan alakul a lakosságszám, az nem a kormány döntése. Nem vagyok boldog ezektől az eredményektől – reagált az államtitkár a KSH napokban kijött népszámlálási adataira, miszerint 2010, tehát a Fidesz folyamatos kormányzása óta csaknem félmillióval csökkent Magyarország népessége.

Dömötör Csaba azt mondta, az Orbán-kormány minden támogatást megad a családoknak, de a gyerekvállalás az két szabad ember döntése. Uniós élmezőnyben vagyunk a családok GDP-arányos támogatásában – büszkélkedett az államtitkár, ám ehhez képest főként csalódás lehet, hogy még szinten sem sikerült tartani a népességszámot.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azzal próbálta menteni a fogyást, hogy a gyerekvállalási hajlandóság nőtt, de ezzel együtt a KSH számok arra hívják fel a figyelmet, hogy van még teendőnk - tette hozzá. Arra, hogy mit telhetnének még, nem tudott válaszolni.

Megkérdeztük az államtitkárt, okoz-e nehézséget a családi költségvetésben a rekordinfláció. – Nagyot, mint ahogy mindenkinek– válaszolta Dömötör Csaba, arra azonban nem akart konkrét választ adni, hogy személy szerint miről kellett lemondania. Ezért is tartja indokoltnak az ár- és kamatstopot. Ő is látja a boltban – fűzte hozzá –, mennyivel drágábbak lettek a termékek, mint egy évvel korábban. Rendszeresen gondolnak a kevesebb fizetésből élőkre is, és reményei szerint a kormányzati intézkedések is ezt tükrözik.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára nem hallott a KSH népszámlálási adatairól, ő csak olyan számokat ismer, amelyek szerint mennyivel többen jöttek vissza az országba az elmúlt években. Az államtitkár a reprodukciós rátát hozta fel példaként, és

Azt egyben vitatja, hogy a félmilliós népességfogyás a Fidesz családpolitikájának eredménye lenne.

A fogyásnak indult magyar népről szerettük volna megtudni Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos véleményét is, de Menczer Tamáshoz hasonlóan ő sem hallott a KSH adatairól.