P. L.;

Kína;Magyarország;diplomácia;látogatás;

2023-02-19 08:51:00

Hétfőn érkezik Magyarországra Vang Ji kínai államtanácsos

Szijjártó Péter fogadja a diplomatát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten fogadja Vang Ji államtanácsost, a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját - tájékoztatta Paczolay Máté külügyi szóvivő vasárnap az MTI-t.

A felek előbb négyszemközt, majd plenáris ülésen, végül munkaebéd keretében egyeztetnek egymással. A napirenden Kína és Közép-Európa országai közötti együttműködés, valamint a két ország stratégiai partnersége szerepel majd.

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy Vang Ji több országot is meglátogat Európában: Franciaországba, Olaszországba és Oroszországba is elutazik, és a 59. müncheni biztonságpolitikai konferencián is felszólal.

Van Ji 2022. december 30-ig volt Kína külügyminisztere, két nappal később nevezték ki bizottsági igazgatónak, amivel ő lett a legmagasabb rangú kínai diplomata. Vang Venbin kínai külügyi szóvivő szerint a politikus meghívásra érkezik. A magyarországi látogatásra egyébként aközben kerít sort, hogy úgy tűnik, a hatalmas társadalmi felháborodás ellenére mégiscsak építhet akkumulátorgyárat Debrecenben a kínai Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).