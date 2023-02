P. L.;

Orbán-kormány;Varga Mihály;nyugdíjasok;Nyitrai Zsolt;kormánypropaganda;

2023-02-19 12:50:00

Újra propagandakiadvánnyal kedveskedik az Orbán-kormány a nyugdíjasoknak

A kabinet fontosnak tartja, hogy az időskorúak „értesüljenek” minden, őket érintő intézkedésről. Persze mindezt a nyugdíjas szavazatokért válság idején közpénzből.

Hamarosan minden nyugdíjas propagandalapot találhat a postaládájában. A JóKor magazin néven futó médiatermék érkezését Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor főtanácsadója a Facebookon azzal indokolta, miután a kormány fontosnak tartja, hogy az időskorúak „értesüljenek” minden, őket érintő intézkedésről, ezért az újság tartalmazza a „legfontosabb, közérdekű információkat”.

A mellékelt videóban Varga Mihály pénzügyminiszter ecsetelte a kormány jóságát: a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra, ezt becsületbeli ügynek tekintik - mondta.

A tárcavezető felidézte, 2010-ben azt ígérték, hogy a nyugdíjak megőrzik a vásárlóértéküket. Állítása szerint ezt nemcsak megőrizték, hanem 20 százalékkal növelték is. Ezután arról beszélt, hogy 2022 és 2023 az értékállóságról szól, mivel január elsejével 15 százalékos mértékben növelték a nyugdíjakat, továbbá ebben az időszakban is megőrzik a 13. havi nyugdíjat, amit nem négy év alatt, hanem két év alatt tudtak visszaállítani. 2023 februárjában ezt is fizetik. „A nyugdíjasok tehát számíthatnak a kormányra, akár rezsivédelemről van szó, akár pedig az infláció elleni védekezésről” - ismételte el Varga Mihály.

Nyitrai Zsolt a videóban arról beszélt, hogy az Orbán-kormány „tiszteli és megbecsüli az idős embereket”, ezért „az Idősek Tanácsa kérésének megfelelően” a nyugdíjasok első kézből, közvetlenül „értesülnek” az őket érintő intézkedésekről. Ennek eszköze a JóKor magazin, amelyből „mindent megtudhatnak például a 13. havi nyugdíjról, amelyet a baloldal vett el tőlük, az Orbán Viktor vezette polgári kormány pedig megemelt formában küldi most februárban.”

A bejegyzés szerint a magazinban olvashatnak például arról, hogyan működik a hazai nyugdíjrendszer, milyen veszélyek leselkednek az idősekre a digitális világban és arról is, hogy milyen szűrővizsgálatokat javasolnak a szakemberek. De Rúzsa Magdi családi életéről és Rubint Réka időseknek szóló, gerincóvó tornagyakorlatairól is szó esik.