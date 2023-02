P. L.;

Magyarország;Ukrajna;Orbán Viktor;Kijev;látogatás;

2023-02-19 18:01:00

Kijev kész érdemi tárgyalásra Orbán Viktorral

Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője egyebek között arról beszélt, van párbeszéd a magyar kormányfővel, de egy személyes találkozó sokkal többet segítene a vitás kérdések megoldásában.

Ukrajna elnöke többször is meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt Kijevbe, hogy üljenek le egy asztalhoz, és beszéljenek meg minden szempontot, beleértve a Magyarországot érintő kérdéseket is. Készek vagyunk felajánlani a megközelítéseinket arra vonatkozóan, hogy miként lehet ezt megoldani - nyilatkozta Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a Szabad Európa Rádiónak a hvg.hu szemléje szerint.

Ihor Zsovkva - aki Volodimir Zelenszkij február 9-i brüsszeli látogatásán is jelen volt - elmondta, hogy Orbán Viktor volt az első, aki odament az ukrán elnökhöz kézfogásra. A találkozón Ukrajna európai integrációs útjáról beszéltek, s elmondása szerint konstruktív visszajelzéseket hallottak ezzel kapcsolatban.

Az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője arról is beszélt, ismerik az Orbán-kormány álláspontját, miszerint Magyarország nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának, de a diplomáciában mindig a párbeszéd a legjobb. Felidézte, Volodimir Zelenszkij többször is beszélt Orbán Viktorral telefonon, a háború előtt és alatt is, párbeszéd tehát van, de egy személyes látogatás sokkal több lehetőséget adna az érdemi és produktív tárgyalásra.

Egyelőre azonban továbbra sem tudni arról, hogy Orbán Viktor tervez-e kijevi látogatást. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke legalábbis korábban úgy nyilatkozott, hogy a kormányfő csak akkor utazik majd az ukrán fővárosba, ha „szükséges és időszerű lesz”, vagyis a bővebb tárgyalástól egyelőre szemmel láthatóan a magyar kormány zárkózik el.